Зачем Зеленский подарил Папе Римскому икону Антихриста. И что пантифик с ней сделал

Символический жест президента Украины подчёркивает, что сатанизм стал не просто развлечением вооруженных маргиналов и безумцев Фото: REUTERS

«Икону» нарисовал украинский художник Алексей Ревика, объяснив её смысл «потерей украинских детей». Но фактически Зеленский подарил Папе «икону» с чёрной дырой вместо Бога. Никто не смог бы изобразить Антихриста лучше.

Рисовать черноту придумал Казимир Малевич. Возможно, художник-авангардист просто экспериментировал, но искусствоведы всё поняли правильно и ужаснулись. Черный квадрат был гениален в своей чудовищности. Он замещал круглое желтое солнце, замещал и икону, и все образы в мире. Это было окончательное отрицание искусства и веры.

А нынче Зеленский – понял ли сам, что сделал?! – вручил Папе Римскому изображение, отрицающее Христа. Надеюсь, Папа не брал эту мерзкую штуку в руки. А после отъезда попросил кого-то из сотрудников Ватикана сжечь «предмет искусства» на заднем дворе.

Символический жест президента Украины подчёркивает, что сатанизм стал не просто развлечением вооруженных маргиналов и безумцев, набивающих татуировки с Бафометом и малюющих пентаграммы на бетонных стенах бункеров. Теперь это государственная идеология и, судя по тому, что Зеленского вообще пустили в Ватикан, на Западе к ней относятся благосклонно. Ведь «фанатики» без души, без сердца, без веры гораздо легче пойдут убивать и сами будут умирать без страха.

Раз в сто лет в Европе появляется Антихрист, ему рукоплещет полмира, но потом русские его изгоняют. Такими были Наполеон и Гитлер. Возможно, таким хочет стать Зеленский? Он не имеет полководческих талантов Наполеона и ораторского магнетизма Гитлера, но в эпоху новых технологий это не нужно. Зеленского раздула до размеров зелёного Халка западная медийная машина.

Российские СМИ сдержанно называют воюющую с мирными городами украинскую армию «силовиками», «боевиками» и «националистами». А было бы уместнее сказать честно – мы воюем с бесами, с БСУ – бесовскими силами Украины. Страны «новой нормальности», где едят тортики в форме русского младенца, пьют кроваво-красные коктейли «Горловская мадонна». Рисуют еретические иконы Всевидящего ока и изображают Богородицу с ПТУРом в руках вместо Христа.

В Евангелии описана история как Иисус изгнал бесов из одержимца, поместив их в стадо свиней, бросившихся с обрыва. Сейчас с обрыва летит целая страна, беснуясь, кривляясь и хохоча. Как могли украинцы допустить это? Как могли доверить бесам свои жизни, тела и мозги?

Папа Римский должен был бы лишь пожать плечами и протянуть несчастным безумцам оливковую ветвь мира, заранее зная, что те её не примут, она им не нужна. Бесы не спасутся.