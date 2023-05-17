Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 мая 2023 14:45

МТС предлагает сделать цифровые продукты доступными для всех

Компания разработала для широкого круга специалистов онлайн-руководство по адаптации цифровых сервисов

Фото: Shutterstock

МТС запустила онлайн-платформу «Практики доступности», которая поможет дизайнерам, разработчикам, UX-копирайтерам и тестировщикам цифровых продуктов создавать инклюзивные сервисы, учитывая потребности всех пользователей, в том числе людей с особенностями речи, слуха, зрения и моторики.

Руководство предлагает комплексный подход к созданию доступных цифровых продуктов, включая разработку интерфейсов, дизайн, создание текстов и тестирование. Все инструкции на платформе написаны доступным языком. Платформа будет особенно полезна небольшим организациям и НКО, которые не всегда могут нанять отдельного специалиста по развитию инклюзивных практик

По словам руководителя Центра МТС по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности Елены Серегиной, цифровая экосистема реализует комплексные программы по поддержке инклюзивного сообщества, повышению качества жизни людей с особыми потребностями. В компании создается доступная и безбарьерная среда в офисах и розничной сети, реализуются просветительские программы по преодолению цифрового неравенства, разрабатываются удобные ИТ-продукты для различных аудиторий.

БИЗНЕС-ПРЕСС