МТС предлагает сделать цифровые продукты доступными для всех

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МТС запустила онлайн-платформу «Практики доступности», которая поможет дизайнерам, разработчикам, UX-копирайтерам и тестировщикам цифровых продуктов создавать инклюзивные сервисы, учитывая потребности всех пользователей, в том числе людей с особенностями речи, слуха, зрения и моторики.

Руководство предлагает комплексный подход к созданию доступных цифровых продуктов, включая разработку интерфейсов, дизайн, создание текстов и тестирование. Все инструкции на платформе написаны доступным языком. Платформа будет особенно полезна небольшим организациям и НКО, которые не всегда могут нанять отдельного специалиста по развитию инклюзивных практик

По словам руководителя Центра МТС по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности Елены Серегиной, цифровая экосистема реализует комплексные программы по поддержке инклюзивного сообщества, повышению качества жизни людей с особыми потребностями. В компании создается доступная и безбарьерная среда в офисах и розничной сети, реализуются просветительские программы по преодолению цифрового неравенства, разрабатываются удобные ИТ-продукты для различных аудиторий.