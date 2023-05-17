Зеленский и Буданов соревнуются в своих наркофантазиях

Глава военной разведки генерал Украины Кирилл Буданов

Наркомания приняла на Украине характер массовой эпидемии и повального бедствия. Я не говорю сейчас о сонях, если не тысячах роликов, на которых жителей нЕлежной в Киеве и Львове, Запорожье и Одессе и в других городах зависают в нелепых и абсолютно невозможных позах в результате "прихода", игнорируя закон всемирного тяготения, или ведут себя совершенно неадекватно.

Под воздействием веществ выступают регулярно и члены команды Зеленского из высших эшелонов власти, и сам Володымыр, президент (пока еще) Украины. причем, делают это публично. Володымыр на днях выступал на итальянском телевидении и пустил, нет, не в штаны, а слезу. Собрав вокруг себя итальянских журналистов он начал "плакать" о Крыме.

- Из прекрасного природного сокровища, которым был при Украине Крым, не осталось ничего. Никакого туризму нет и вообще ничего нет. Мы потеряли много лет, - отчаянно играя мимикой (бровями, щеками, лбом и даже носом, эта часть лица у него вследствие регулярных вдыхательных занятий стала необычайно подвижной, хотя до хобота слона еще далеко), вещал Зеленский про то, что на полуострове Россия все разрушила и оставила местных жителей без туристов. - Восстанавливать Крым придется очень долго, крымчане — это украинцы! Нам придется очень много работать, чтобы вернуть все то, что там уничтожили россияне. Без Украины восстановление невозможно. Но мы сможем, и Крым снова расцветет.

И от своего обещания так растрогался, что сам расплакался. Видно, сам поверил в свои же фантазии. Итальянцы смотрели на него с таким участием, как обычные люди смотрят на психически больных, внезапно оказавшихся в их компании - сострадательно-настороженно, понимая, что главное в общении с психами (равно как и наркоманами) – не перечить им, чтобы не вызвать неконтролируемые реакции. Хотя в студии собрались явно не рядовые бюргеры, которым можно лапшу вешать на уши до бесконечности, и уж они-то знают, как в действительности обстоят дела в Крыму, где за 30 лет украинской независимости не было построено ничего, а разрушено очень многое. Но Зеленскому на отходняке очень хотелось крымских рапанов, а на зубах, похоже, скрипел только песок.

Впрочем, завидную конкуренцию ему составил и глава военной разведки генерал Украины Кирилл Буданов. Который накануне в интервью дал полную волю своей наркоманской фантазии. Оставим в стороне дежурный бред в стиле "профессора-политолога Соловья" про двойников и тройников Путина, про зависимость российского руководства и, в частности, Рамзана Кадырова от наркотиков, а также их неминуемой "близкой смерти" от болезней – это уже реально набило оскомину, но украинцы безропотно "хавают, что им дают" уже не один год. И даже не два.

На это раз Буданова вштырило "по большому", и он поведал, что реальное население Ргосс всего 110 миллионов человек, армия у России большая, но некачественная, наступать не умеет, а обороняется плохо и, в общем, берет разве что только количеством. При этом, этот вундеркинд в погонах почему-то не стал рассказывать, что армейская группировка ВС России в СВО была и есть в разы меньшей по количеству бойцов. А еще Буданов поведал, что народ России не поддерживает СВО, а внутрироссийские элиты настроены и вовсе против СВО и уже выступают против конфликта, но стараются делать это незаметно, поскольку боятся Кремля, который держит все нити управления страной в своих руках. Конечно же, длинных.

Про то, что глава военной разведки Украины фактически признался, что журналистов и общественных деятелей и прочих гражданских в России убили его агенты и по его приказу, говорить нечего. Это должно было быть интересно Международному уголовному суду, ООН, государствам, выступающим союзниками Незалежной, но ничего из признаний Буданова никого из них это не интересует. Потому что они и сами все это прекрасно знают. И потому что Буданов в данном случае – это их сукин сын, Которого некоторые прочат на место Зеленского. Хотя именно эти слова и являются единственной правдой из всего, что было им сказано. А еще то, что он просто ненавидит просто русских.

В общем, фантазии и бред наркоманов, к которым на Западе относятся очень бережно, чтобы не травмировать и без того порушенную ими самим психику. Впрочем, можно констатировать, что и на Западе многие уже начинают к Зеленскому не только без пиетета, но и достаточно саркастически. Так, например, ведущие французской радиостанции RTL France в своем шоу сравнили европейское турне украинского президента Владимира Зеленского с "гастролями цирка-шапито". Ведущий, юморист Лоран Герра, заявил, что турне Зеленского – это "цирк, путешествующий со своим зверинцем". В "труппу зверинца" вошли "эквилибрист на ходунках" президент США Джо Байден, "надоедливая женщина с бородой" глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и "исполнитель кастрюльных концертов" президент Франции Эммануэль Макрон.

- Какой цинизм и бестактность, не присущие дружественному французскому народу. Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и за вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью жизни, - возмутился в заблокированной в России соцсети Twitter посол Украины во Франции Вадим Омельченко и потребовал извинений. Ладно бы остановился на этом, так ведь еще и ссылку на видеофрагмент эфира прикрепил к своему посту.

Скажите, разве не наркоман? Нормальный человек никогда бы не стал "палить контору", делая скандальный фрагмент эфира еще более популярным. А наркоману под кайфом всегда кажется, что именно он поступает правильно. Похоже, они там все упоротые клоуны-наркоманы. И не США (тем-то что, они за океаном), а Европе еще придется горько, очень горько пожалеть, что они в своей время связались с этим шапито.