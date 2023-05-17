«В начале славных дел…»

Генеральный директор «Ассамблеи народов России» Александр Даркович. Фото: Пресс-служба «Ассамблеи народов России»

Наряду с этим, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение сделать ответный шаг, который впоследствии подарил жизнь принципиально новой организации, ставшей сегодня консолидирующей скрепой для всех народов России. «Ассамблея народов России» - общероссийская общественно-государственная организация объединила лидеров мнения разных национальностей и показала, что чем больше наций внутри страны, тем крепче ее тыл, и надежнее защищены границы. Многонациональность России – ее сильная сторона и преимущество. Сегодня Ассамблея отмечает свой первый День Рождения, но тем не менее, уже уверенно стоит на ногах.

«Мы часто слышим словосочетание «межнациональные отношения», при этом, не понимаем, какую грубую ошибку допускаем. «Межа» - означает границу. Выходит, мы, сами того не замечая, проводим черту между представителями разных этнических групп», - отмечает Генеральный директор «Ассамблеи народов России» Александр Даркович. Эта мысль рождает другую: если говорить о дружбе народов внутри страны, лучше употреблять «многонациональные отношения» - наций много, Родина одна.

Дом, птица, жизнь

Мало кто знает, но эмблема Ассамблеи представляет собой композицию из трех элементов орнаментов народов России, формирующих несколько основных образов.

Геометрический орнамент слева в композиции обозначает дом, который отождествляется с Родинои и родом, а синий цвет символизирует верность, как «верность Родине».

В центре – образ птицы, как символ божественнои сущности, солнца, весны и возрождения, любви и семеи ных ценностеи . В современнои России красный – цвет державности, мужества и силы, как «сильная семья».

Завершает композицию дерево – символ жизни. Зеленыи цвет говорит об обновлении и здоровье, а в современнои России он олицетворяет рост и развитие, как «процветание жизни».

Получается, что эмблема целиком отражает основной вектор направления работы Ассамблеи: Россия – сильная семья, которая верна своей Родине и делает все для ее процветания.

В масштабе всей страны: «ГОРДОСТЬ НАЦИИ»

Из-под пера «Ассамблеи народов России» выходят проекты государственного масштаба, и все они, разные по содержанию, скреплены общей идеей – сохранить многочисленные традиции и уникальную культуру народов России.

Общественная премия «ГОРДОСТЬ НАЦИИ» - уникальный Всероссийский проект, некий «мотиватор» для жителей огромной страны, со всех ее уголков, в частности, представителей новых субъектов, побуждающий каждого внести свой вклад в сохранение и развитие этнокультурного многообразия и единства российской нации. Символично, что торжественная церемония награждения приурочена ко Дню народного единства – празднику, объединяющему семьи независимо от национальной принадлежности.

В 2022 году охват аудитории премии «ГОРДОСТЬ НАЦИИ» составил 5 658 655 человек. Все эти люди - представители разных этнических групп и конфессий, а согласно крайней переписи населения, в России проживают представители свыше 190 национальностей!

Сегодня Ассамблея отмечает свой первый День Рождения, но тем не менее, уже уверенно стоит на ногах. Фото: Пресс-служба «Ассамблеи народов России»

«Мы вместе делаем правое и нужное дело, мы делаем его для России. Во все трудные времена нас только это и спасало», - подчеркивает руководитель фракции «Единая Россия», Председатель «Ассамблеи народов России» Владимир Васильев. - «Участвуя в конкурсе, каждый отдельно добивается удивительных результатов. Теперь нужно научиться «играть» коллективно».

Премия «ГОРДОСТЬ НАЦИИ» традиционно имеет свои глубокие смыслы. Например, количество номинаций: их ровно семь, как и граней у кубка премии, который вручают каждому лауреату. Цифра семь издавна на Руси ассоциировалась с семьей, «Семь я» - так звучит всем привычное выражение. Одной из важных доминант премии является сохранение института семьи, как фундамента для формирования здоровой личности и гражданина своей страны.

Гроздья рябины – символ единства

В 2022 году стартовал еще один знаковый проект Ассамблеи – общероссии ская информационная кампания «Народов много – Родина одна».

В рамках кампании, как заявил Владимир Васильев, реализуется идея наполнения Дня народного единства новыми смыслами через популяризацию символа праздника — грозди краснои рябины. Это не просто красивый замысел, а символика, уходящая в глубь веков. Издавна практически у всех народов, проживающих на территории России скои Федерации, существовало множество обрядов и традиции , связанных с рябинои . Например, полки народных ополченцев под предводительством князя Дмитрия Пожарского и купца Кузьмы Минина в походных условиях использовали рябину для очищения питьевои воды. Кроме того, согласно народным поверьям, рябина охраняет воина в походе: снаряжая мужеи на вои ну, жены пришивали к их одежде рябиновые прутики, перевязав их краснои ниткои . В годы Великои Отечественнои вои ны посылки с рябинои были для солдат приветом от подруги, сестры, жены и матери, а еще мощным витаминным подспорьем. Исторически повелось, что алые кисти рябины включались в узоры вышивок мастериц разных народов. Яркими узорами из веточек рябины украшались рубашки, скатерти, полотенца.

«Наш общий дом – Россия»

При поддержке Ассамблеи состоялся первый круглый стол «Наш общий дом - Россия», ставший отправной точкой для дискуссий по вопросам укрепления многонациональной дружбы народов России и поиску решений, которые бы эффективно отвечали на современные вызовы и угрозы. Бойцы Интернациональной бригады «Пятнашка» стали почетными гостями встречи.

«В нашей бригаде бойцы - представители 27 национальностей, и между ними нет разногласий или противоречий, которые бы вызывали недопонимания внутри подразделений. Мы друг другу - братья, друзья. А когда о проблемах молчат и не проговаривают вслух, то зреет опухоль. Я считаю, что в таких случаях необходимо хирургическое вмешательство», - подчеркнул Алиас Авидзба - командир 4-й штурмовой роты Интернациональной бригады «Пятнашка».

Председатель Комиссии Общественной Палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин отметил: «Россия более чем тысячу лет своего существования не потеряла ни одного народа, который находился в зоне её ответственности. И «Ассамблея народов России» в данном случае – это клей, соединяющий все народности нашей страны в одну большую и крепкую семью».

Подобные круглые столы проведут в более, чем 40 субъектах Российской Федерации, где «Ассамблея народов России» выступит в качестве друга для каждого, кто примет участие. Следующая встреча состоится в Воронеже.

У штурвала – Командир

«У страны должны быть герои, и люди должны их знать. Это должны быть ориентиры, на примерах которых сегодняшние поколения могли бы воспитываться и воспитывать своих детеи », - считает Владимир Путин. И у Ассамблеи есть свой ответ – Герой России, комбат, гвардии подполковник Александр Даркович, возглавивший Общероссийскую общественно-государственную организацию «Ассамблея народов России». В должности командира сводного десантно-штурмового батальона морской пехоты Балтийского флота в 1995 году, во время боев в Грозном, при выполнения специального задания Александр Васильевич вместе со своими бойцами форсировал реку Сунжа и разгромил подразделения противника в районе площади Минутка, обеспечив ввод в бой главных сил группировки.

Популярное выражение «как корабль назовешь, так и поплывет» лучше всего отражает успех той работы, которая выполнятся под руководством командира, когда «поставлена задача – надо выполнять».

Первый Заместитель Генерального секретаря Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» Светлана Смирнова отмечает: «Ассамблееи народов России были заложены зерна новых общественных отношении , основанных на содружестве народов нашеи страны, на принципах истины, добра, красоты и гармонии».

На сегодняшний день восемнадцать национально-культурных автономий и еще 74 региона Российской Федерации, включая новые территории, входят в состав Ассамблеи народов России, работая над тем, чтобы внутри страны шёл непрерывный диалог между представителями разных национальностей, конфессий и культур. Через коммуникацию, уважение, участие в судьбе друг друга и созидание возможна дружба наших многочисленных и уникальных народов! Герой Советского Союза, авиационный военный штурман и добрый друг Ассамблеи Валерий Бурков (Отец Киприан) подчеркивает: «Русский – это не национальность, а гораздо больше. Это человек, который духом «единомыслим» с другим, независимо от национальности. Это традиции, которые нас объединяют, хотя они у всех народов разные, но и это всегда обогащало нашу страну».