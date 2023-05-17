Эксперты по безопасности учат правилам онлайн-шопинга

В Москве продолжается городской онлайн-проект «Перезвони сам», в рамках которого эксперты рассказывают, как защитить себя в онлайн и оффлайн пространстве от действия злоумышленников. В названии один из принципов противодействия телефонным аферистам, которые представляются то банковскими сотрудниками, то сотрудниками правоохранительных органов. Но вебинары проекта посвящены не только этому аспекту. 15 мая говорили про уловки, с которыми можно столкнуться во время совершения покупок в интернете, и способах защиты от них.

Выступая на вебинаре, директор департамента доверия и безопасности Авито Андрей Рыбинцев рассказал, что платформа много делает для продавцов и покупателей.

— Это приоритет компании. За последние годы мы в 20 раз повысили уровень безопасности на платформе. Но исключить все риски только техническими средствами нельзя. Мы можем сделать на своей стороне все для безопасности пользователей, но у злоумышленников остается возможность «взломать» психику человека. То есть манипуляциями добиться своего. Поэтому подобные мероприятия, которые способствуют повышению грамотности населения, однозначно нужны. Никогда не лишне повторить базовые вещи: никому не сообщайте коды из SMS, не делитесь персональными данными, не передавайте пароли, — поделился эксперт.

Во время вебинара представитель Авито поделился лайфхаками, которые помогут уберечь личные данные. Например, сейчас у каждого пользователя скопилась кипа аккаунтов на разных сервисах. Чтобы не запоминать пароли, используют один и тот же. Но это чревато для безопасности всех аккаунтов. Поэтому можно придумать шаблон пароля и адаптировать его под каждый сайт.

Еще надежнее применять двухфакторную аутентификацию — например, функцию «Безопасный вход» на Авито. Кроме ввода логина и пароля при входе на платформу с нового устройства на телефон пользователя приходит дополнительный код, без которого зайти на сайт не получится.

Чтобы покупателям было проще ориентироваться в огромном массиве предложений товаров в интернете площадки добавляют траст-фактор. Иначе его можно назвать «доверительным». Например, Авито предлагает пользователям подтвердить подлинность профиля по документам, через аккаунт на Госуслугах или с помощью Тинькофф ID. Эти данные никто не увидит, но в профиле юзера появится отметка, что документы проверены, или есть аккаунт на Госуслугах. К аккаунтам с такой подписью доверия больше.

Платформа также заменяет личные номера телефонов временными и использует искусственный интеллект в чате, который блокирует фишинговые ссылки и предупреждает о возможной опасности.

— С такими мерами защиты злоумышленникам становится проще не взламывать аккаунты, а подобрать ключ к психике людей. Если вас торопят, давят на жалость, запугивают, провоцируют на эмоции, которые никак не связаны с покупками в интернете, — это признаки манипуляции. Заключать сделку с таким продавцом не стоит, — резюмировал Рыбинцев.

Представитель московского ГУ МВД Вячеслав Отраднов посоветовал, при совершении покупок в интернете, проверять доменное имя сайта — его адрес. Например, с помощью онлайн-сервиса WHOIS. Изучить раздел «Контакты»: обратить внимание на наименование юрлица, ИНН, номер для связи. И главное, опасаться переводить предоплату за товар, до его доставки.

Проект «Перезвони сам» запустили в прошлом году. Изначально предполагалось сделать вебинары для жителей Москвы. Но на деле смотрят их пользователи со всей страны. Авторы проекта видели своей целевой аудиторией предпенсионеров и пенсионеров. Сейчас зрителей добавилось: женщины в декрете, школьники, студенты.

— Мы хотели сделать площадку для жителей, где люди могли бы пообщаться с экспертами и уберечь себя и близких от мошенничества. Постепенно, от вебинара к вебинару, слушатели задают все больше вопросов. Нам пишут благодарности — пострадавшие не знали, куда обратиться со своей бедой, пока не посмотрели вебинар. В планах освещать безопасность не только в экономической сфере, но и в вопросах покупки и продажи недвижимости, жилищно-коммунальных услуг и других направлениях, — рассказал руководитель проекта «Перезвони сам» столичного Департамента информационных технологий Александр Серегин.

К прослушиванию вебинара большинство участников подходят сверхответственно. В зале сидело немало людей, которые конспектировали тезисы. Например, Валентина Болденко приехала послушать спикеров очно из Зеленограда.

— Я старшая по дому и помощник главы управы. То есть реально могу передать знания дальше. Информация очень полезная, такой сейчас не хватает. Меня мошенники никогда не обманывали, но прецеденты среди знакомых известны. Сама боюсь совершать покупки в интернете, хоть иногда и приходится. Хочется делать это безопасно, — рассказала москвичка.

Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» появился в 2022 году. Он помогает горожанам научиться противостоять телефонным и интернет-мошенникам. Для того, чтобы принять участие в вебинарах, необходимо записаться онлайн или очно на мероприятие по ссылке sam.mos.ru в поле «Предстоящие вебинары». Здесь же можно найти инструкции, разборы реальных историй, анонсы вебинаров и другие полезные материалы. Для понимания методов и уловок злоумышленников на сайте опубликованы примеры реальных ситуаций, а для проверки подозрительных звонков — справочник телефонных номеров банков и ведомств.