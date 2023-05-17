Регионам хотят разрешить умерщвлять бродячих домашних животных

Раньше убивать домашних животных было запрещено законом, теперь – это станет возможно Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Я понимаю, не вовремя… Чего я тут вдруг о… собаках. О недавних поправках к закону, предусматривающих умерщвление бродячих животных, которые приняты Госдумой в первом чтении. Во-первых, потому что стаи бродячих псов действительно нападают на людей, потому что в Оренбурге был растерзан восьмилетний мальчик, потому что прежние гуманные нормы по отлову и стерилизации собак оправдали себя не во всех регионах страны. А живут люди во всех…

И я сейчас даже не о самом законе, который, конечно, примут. Скорее о нас с вами. Что-то меняется в нас неуловимо, бесповоротно. Раньше убивать домашних животных было запрещено законом, теперь – это станет возможно. Но что, черт возьми, за новые обстоятельства?

Я каждый день хожу на работу мимо приюта собак «Дубовая роща», что у Останкино, и вижу – как из маленькой, простите, вонючей, полуразрушенной богадельни, приют превращается в добротное, благопристойное заведение. И вокруг него ходят практически святые люди. Добровольцы выгуливают в парке брошенных собак, ухаживают за ними, ищут ими новых хозяев… Гуманизация общества идет постепенно. Оно как молодое дерево – сломать легко, а ждать – когда оно появится снова, очень долго.

Тогда почему нужны убийства?

Откуда вдруг это ожесточение? В парламенте, кстати, случился очень символичный спор.

Депутат Курской облдумы Владимир Федоров, идеолог истребления, заявил, что «власти в свое время пошли на поводу у микроскопического количества граждан — так называемых зоозащитников», и что «у нас о собаках больше думают, чем о гражданах».

К небогатому Курску присоединись представители экономически депрессивных Читы, Кургана, Оренбурга…

В защиту животных выступили регионы зажиточные. Глава управления ветеринарии Санкт-Петербурга настаивал, что «существующий закон (запрещающий уничтожение бродячих животных) достаточен для его результативного применения при условии постоянной, честной, добросовестной работы». Представитель Нижегородской области заявил, что «в первую очередь надо научиться правильно работать: вести учет безнадзорных животных и рассчитывать деньги на работу с ними».

На это депутат Федоров ответил: «Если в Москве много денег, а в Петербурге нет других проблем, занимайтесь вакцинацией, стерилизацией. В регионах же выступают за утилизацию невостребованных собак».

Вот так. Убить дешевле и проще…

Есть такая русская поговорка: «Бедность не грех, а до греха доводит».

Чем хороша наша бюрократия, у нее все запротоколировано. Я нашел их список. Согласно Указу Президента от 9 ноября 2022 года, к традиционным ценностям относятся - приоритет духовного над материальным (это к вопросу – действительно ли дешевле убить?), а еще – гуманизм и милосердие…

Интересно будет наблюдать, как решая – убивать или нет, Госдума будет колебаться между традиционными ценностями и казенным кошельком…