Анастасия Волочкова в шоке после скандала с избиением

Волочкова раскрыла правду, почему ее бывший любовник-банщик Сережа избил молодую жену-гадалку Настю Фото: СОЦСЕТИ

Анастасия Волочкова вмешалась в скандальную историю, фигурантами которой стал ее бывший любовник-банщик Сергей Кузнецов и его молодая жена-гадалка. Мужчина до комы избил красавицу-супругу Анастасию, на которой женился полгода назад. Полиция задержала агрессора. Кузнецов назвал причиной своего поступка измены жены.

Бывший любовник Анастасии Волочковой, поколотивший молодую супругу Настю, перед избиением безбожно напился прямо на лавочке у подъезда их дома, передает life.ru. Женщину госпитализировали в полуживом состоянии. Крики девушки во время ссоры с мужем Сергеем Кузнецовым услышали соседи и вызвали полицию и "скорую".

Сама Волочкова находится в шоке, узнав о том, что ее бывший любовник-банщик избил молодую жену-гадалку Анастасию. "Это шок! При мне он никогда не проявлял агрессию. Мы вообще не ругались", - сообщила артистка.

После разрыва Волочкова и Кузнецов поддерживали дружеское общение. В декабре 2022 года Сергей женился на гадалке Анастасии. Балерина даже приглашала бывшего вместе с супругой на постановку со своим участием.

"Он вспыльчивый человек, эмоциональный. Но никогда не было такого, чтобы поднимал на меня руку. Они с Настей должны были прийти ко мне на спектакль, но не смогли", - сокрушается звезда.

Анастасия также призналась, что позже узнала о проблемах в семье Сергея. Банщик лично позвонил балерине, когда она была на Мальдивах. Она рассказала, что ее бывший ухажер избил жену, потому что та устраивала ему сцены ревности.

"Сказал, что принял решение развестись. Настя стала скандалить, мол, почему он не удаляет фото со мной... Все на почве ревности ко мне произошло. Что тут сказать - все мои бывшие хотят ко мне рано или поздно вернуться. Сергей тоже хотел, говорил, что приедет ко мне, когда я прилечу с Мальдив", - цитирует блондинку "СтарХит".

Напомним, Волочкова и Кузнецов встретились в шоу "Давай поженимся!". Роман развивался стремительно. Вскоре после знакомства пара улетела на Мальдивы. Однако, вернувшись домой, балерина бросила любовника.