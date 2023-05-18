За правду Зеленского четвертуют: Раскрыто, сколько сотен тысяч солдат ВСУ убиты в боях с Россией

Фото: REUTERS

Осведомленные украинские источники сообщили, что за последний месяц в боях за Бахмут (Артемовск) пропали без вести более 2 000 военнослужащих ВСУ. Напомним, ранее приводились весьма достоверные сведения с российской стороны, что в боях за город погибли более 38 тысяч ВСУшников. С учетом того, что это было около 2-3 недель назад, это число к настоящему моменту стало еще больше. Гораздо больше. На этом фоне заявления в Европе и США о том, что безвозвратные потери ВСУ составили немногим более 13 тысяч человек и 17 тысяч соответственно, выглядят еще более нелепо и сродни той лапше, что украинские правительственные пропагандисты вешают украинцам вот уже который месяц и даже год.

Но вновь возникает все тот же вопрос – каковы реальные потери украинской армии, понесенные ею с начала проведения Россией Специальной военной операции. Понятное дело, что Зеленский и его подельники таких цифр не давали и не дают. Случись такое в понедельник утром, уже в тот же понедельник вечером разъяренная толпа родственников погибших ворвалась бы на Банковую, чтобы четвертовать Зеленского (и никакой спецназ бы не помог) и … не нашла бы его там. А потому потери ВСУ можно оценивать только по каким-то косвенным данным или по приблизительным расчетам.

Буквально на днях в Киеве объявили о проведении акции памяти погибших ВСУшников. По замыслу авторов инициативы, на стадионе "Олимпийский" в Киеве, который строили с расчетом на 100 тысяч зрителей на трибунах, в честь них должны были пройти три футбольных матча при совершенно пустых трибунах. Символически на них должны были присутствовать те самые погибшие. Получается на круг 300 тысяч безвозвратных потерь. Правда, есть нюанс: позже "Олимпийский" реконструировали с учетом европейских нормативов по размерам седалищ болельщиков, и количество мест сократилось на 30 тысяч. Правда, эта инициатива продержалась буквально пару дней и ее быстро схлопнули, наверное, по команде из Офиса президента Украины. Но все это весьма показательно, так что запомним.

Один из претендентов на кресло президента США, демократ, юрист и писатель Роберт Кеннеди-младший, опять же, на днях заявил, что украинские войска несут огромные потери, которые исчисляются в около 300 тысяч погибших военнослужащих.

Роберт Кеннеди-младший. Фото: REUTERS

- Русские убивают украинцев – в зависимости от того, кому вы верите – в диких соотношениях, когда на одного погибшего русского солдата приходится множество павших украинцев, как было указано в недавно просочившихся документах Пентагона, — заявил он и рубанул правду-матку. – И русские не могут потерпеть поражение в этом конфликте.

Ну, про исход конфликта мы и без американца знаем, тут нам подсказки не нужны. А вот про "просочившиеся документы Пентагона" сделаем зарубку себе в памяти.

Есть еще американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор. И он, и еще один отставной разведчик Скотт Риттер регулярно выступают с катастрофическими оценками ситуации для Украины и США. Хотя слепо доверять им во всем не стоит (все же американские разведчики), но многое, о чем они говорят, впоследствии находит свое подтверждение.

Помнится, на Новый год Макгрегор оценивал число погибших украинских военных в почти 260 тысяч человек. По его словам, эту цифру озвучивал главком ВСУ генерал Валерий Залужный в беседе с министром обороны США Ллойдом Остином. Так что, с учетом динамики и прошедшего времени, сейчас там уже сильно больше все тех же 300 тысяч погибших.

Предположим, на всякий случай им мы не верим, хотя все их заявления вертятся вокруг примерно одинаковых цифр. А министру обороны самой Украины, экс-адвокату Алексею Резникову верить в этом вопросе можно? Он, конечно, тот еще кадр, то в танк залезет – головой стукнется, то руку протянет за подаянием, но иногда и такие, как он, проговариваются.

Как, например, в этом случае, когда он объявил, что Украина мобилизовала примерно 950 тысяч человек, и на данный момент ряды "защитников" Незалежной насчитывают миллион солдат и офицеров. Если учесть, что численность ВСУ была до начала СВО около 250 тысяч человек + Нацгварлия (до 90 тысяч служащих) + Нацполиция (100 тысяч) + пограничники (60 тысяч), то в итоге должно было быть 1,4 или 1,45 миллиона человек в рядах "захисників Батьківщини". А их сейчас - миллион. Не полтора, а один.

При этом, никакой демобилизации Киев не проводил, за исключением комиссования ставших в результате ранений инвалидами, число которых, по ряду сведений, составляет около 80 тысяч. Плюсуем пленных, вычитаем их из этой цифры, получаем все те же примерно 300 тысяч погибших.

Как Зеленский будет озвучивать эту цифру, представить невозможно. А ведь придется. Рано или поздно. Но ведь это не конечные данные. И чем позже он озвучит реальные потери, тем больше она будет.

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