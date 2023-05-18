У всех на даче свои задачи: как превратить загородный участок в место силы

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Это раньше участок в пригороде был скорее кормильцем, чем курортом. 95% времени дачники проводили на грядках. Сегодня все не так однозначно. Нет, кто-то продолжает копать и полоть, но, как правило, уже ради удовольствия. Другие считают загородный дом своим вторым офисом и перебираются туда в обнимку с ноутбуком, третьи еще в марте начинают планировать летние вечеринки с барбекю. А ради чего на дачу ездите лично вы? И что способно сделать ее вашим главным местом силы?

Попробуйте закрыть глаза и представить свой идеальный день на даче. А потом выберите самое похожее описание из наших вариантов. И узнайте, что поможет сделать ваш загородный отдых еще приятнее: специально для вас мы разыскали на Яндекс Маркете главные товары для дачников любого типа!

Сила — в шезлонге!

В мечтах ваш идеальный день на даче начинается рано, но отнюдь не ради полива. А чтобы не пропустить лучшее время для загара! Чуть свет — и вы уже в шезлонге, подставляете солнцу выцветшие за год участки тела, периодически поворачиваясь с боку на бок.

А потом можно и на «экскурсию» — в ближайший лес, за грибами или ягодами. Заодно и аппетит к обеду нагулять. Поели — и опять в шезлонг или гамак: читать, дремать, ловить дзен, глядя в небо. Ну хорошо же!

Кто хорошо работает - должен хорошо отдыхать. И никаких грядок! Фото: Shutterstock

Это похоже на вашу мечту? Вы — дачник-курортник

Вы уверены, что усердной работой в течение года заслужили право полноценно «потюленить». Если уж не на пляже с золотистым песком, то хотя бы на даче. Возможно, ради этого вы даже отказались проводить сюда интернет, чтобы полностью оторваться от городской суеты.

И, конечно, на вашем участке не увидишь никаких плантаций картошки: слова «полоть» и «копать» вызывают у вас ужас. Максимум, на что вы согласны, — высадить газон и обустроить уголок для релакса.

Что вам пригодится для полного счастья этим летом

Дачный шезлонг с подголовником — чтобы даже шея почувствовала себя «в отпуске»

Источник: Яндекс Маркет

Стильный садовый столик — почти как на террасах в лучших курортных отелях. Не забудьте положить на него не только модные солнечные очки, но и солнцезащитный крем: на дачном «пляже» с легкостью можно обгореть.

Источник: Яндекс Маркет

Москитная сетка от IKEA для качелей, чтобы не кусали комары.

Источник: Яндекс Маркет

Сила — в работе

Даже представляя себя на даче, вы первым делом слышите не щебет птиц, а звук «напоминалки» о конф-колле. Собственно, почему бы и нет — зря вы, что ли, провели туда высокоскоростной интернет?

Главное, чтобы в «окне» очередного зума рядом с вами не бродил соседский петух. А еще — устроиться с ноутбуком так, чтобы монитор не бликовал от солнца. В остальном — это же идеальный офис: никакой отвлекающей болтовни коллег, споров о том, включать ли кондиционер, и, конечно, дресс-кода. Разве что бизнес-ланча немного не хватает. Впрочем, всегда можно протянуть руку и сорвать теплый пупырчатый огурец прямо с ветки.

Работа на свежем воздухе и без строгого костюма - да это же настоящий отпуск. Фото: Shutterstock

Это похоже на вашу мечту? Вы дачник-трудоголик

Есть подозрение, что вас либо вывезли на дачу силой (если так, моргните), либо заманили уверениями, что смена обстановки — лучшее средство для того, чтобы работать еще эффективнее. И, кстати, в этом есть своя правда.

В любом случае загородный пейзаж напоминает, что вы все-таки не в офисе. Хотя бы иногда отрывайтесь от монитора и оглядывайтесь по сторонам. Вдруг сама природа подскажет вам новые идеи?

Что вам пригодится для полного счастья этим летом

Мощный Wi-Fi роутер со встроенным модемом, чтобы связь была качественной даже на самой дальней грядке.

Источник: Яндекс Маркет

Портативный икеевский столик для ноутбука, чтобы работать где и когда угодно. Даже в шезлонге или на берегу речки.

Источник: Яндекс Маркет

Умная розетка, чтобы, увлекшись работой, не забыть про включенную плиту или утюг.

Источник: Яндекс Маркет

Сила — в теплице

Вот оно, летнее счастье: проснуться не по будильнику, а потому что солнце заливает комнату светом. Быстро позавтракать: овощи со своего огорода — выращены с любовью, а значит самые вкусные. И вперед, на грядки, но не потому, что так надо, а потому что возиться с землей — это релакс и удовольствие.

И не обязательно весь день корпеть над свеклой и капустой. Есть еще альпийская горка, три клумбы, малинник и 8 кустов вишни. А вечером (после полива!) можно посидеть у костра или камина, расслабиться и ощутить приятную усталость, которая не сравнится с офисной.

Ваша дачная суперсила - способность заставить все цвести, расти и приносить плоды. Фото: Shutterstock

Это похоже на вашу мечту? Вы дачник-фермер

И настоящий укротитель грядок. Все соседи знают: хочешь получить совет, чем лучше опрыскивать клубнику, — это к вам. Летом вас бесполезно звать в город. Зато к осени у вас будет полно не только вкусных припасов, но и воспоминаний — сколько в этом году было картошки, как в огород забрались соседские козы и как вы ночью спасали урожай от внезапного града.

Что вам пригодится для полного счастья этим летом

Садовый секатор на аккумуляторах — чтобы обрезка была самым приятным в мире занятием. Ну, то есть еще приятнее, чем сейчас. Если вдруг не поймаете его на распродаже (а они на Яндекс Маркете проходят регулярно), можно купить со Сплитом — то есть оплатив покупку частями, в течение нескольких месяцев. Все равно такие вещи покупаются не на один сезон и даже не на два.

Источник: Яндекс Маркет

Мини-парник для рассады на подоконник — дополнение к большим теплицам.

Источник: Яндекс Маркет

Стильная и функциональная садовая клумба — чтобы посадить еще больше цветов.

Источник: Яндекс Маркет

Сила — в детях

Детский гомон за окном — отличная альтернатива будильнику, и это не ирония. В ваших мечтах дача — это место, где можно наконец-то выпустить детей «на свободу», позволить им весь день проводить на свежем воздухе и при этом не переживать, где и с кем они гуляют. В общем, если вы когда и чувствуете себя идеальным родителем, так это точно на даче.

А еще там можно самим впасть в детство, не волнуясь, кто и что подумает: вместе с чадами запускать воздушного змея, играть в индейцев, поливать друг друга водой из шланга, ходить на речку, прыгать с берега в воду «бомбочкой», рассказывать страшилки у ночного костра…

Разве в городе так повеселишься? Фото: Shutterstock

Это похоже на вашу мечту? Вы — дачник-няня

И ваш идеальный отдых без детей — не отдых. И не только собственных. К вам на дачу отправляет своих отпрысков вся родня. А вы и рады. Зачем детворе маяться в душном городе, когда у вас есть возможность устроить для них настоящие каникулы. А заодно и приучить к дачному труду.

Что вам пригодится для полного счастья этим летом

Надувной бассейн: там, где дети, — без него никуда, да и вам понравится. Кстати, берите побольше, как раз встанет между парником и забором.

Источник: Яндекс Маркет

Батут — первое, что советуют поставить на даче родители. К вечеру ребенок — гарантированно напрыгавшийся, уставший и наконец-то сонный.

Источник: Яндекс Маркет

Набор для игры в бадминтон — мы не знаем ни одного ребенка, который бы не любил это развлечение. Да и вы сами — разве откажетесь?

Источник: Яндекс Маркет

Сила — в перфораторе

Это у других — томные мечты. А у вас — четкий план! Точнее даже, проект. А то и не один: загородного дома, бани, теплицы, гаража, забора и навеса для верстака с циркуляркой. А там, глядишь, и снова за дом можно будет взяться — например, надстроить еще этаж.

Строить, пилить, строгать и стучать - все лето вам некогда будет скучать. Фото: Shutterstock

Это похоже на вашу мечту? Вы — дачник-строитель

И гроза всех соседей, которые ждут, когда же вы наконец-то уже достроите все начатое, чтобы отдохнуть в тишине. Но не тут-то было! Аромату лилий вы однозначно предпочитаете запах свежих опилок, а птичьему гомону — стук молотка. И вообще: стройку, как и ремонт, невозможно закончить, ее можно только приостановить. И то — максимум до утра!

Что вам пригодится для полного счастья этим летом

Электролобзик — на даче без работы по дереву никуда.

Источник: Яндекс Маркет

Беруши. Это не вам, это всем остальным членам вашей семьи. И соседям.

Источник: Яндекс Маркет

Перфоратор. Но сначала подарите всем беруши.

Источник: Яндекс Маркет

Сила — в компании

Ваша дачная мечта — это прежде всего сон до обеда. Потому что после обеда начнут съезжаться гости. И снова будет приятная суета: мангал, музыка, смех. Кто-то лениво загорает на газоне, кто-то помогает с шашлыками, кто-то гоняет неподалеку мяч или играет в бадминтон.

Потом можно всем вместе сходить на речку или устроить заплыв в бассейне. А вечером — посидеть у костра с гитарой. Соседи точно будут не против: скорее всего, все они уже у вас в гостях. Слышите, подпевают!

Летом ваши друзья и родственники точно знают, где лучше всего провести выходные. Фото: Shutterstock

Это похоже на вашу мечту? Вы дачник-тусовщик

Вы еще в апреле пригласили всех друзей на открытие сезона. А заодно на праздник летнего солнцестояния, День молодежи и далее по списку.

Для вас дача — место силы, когда там собирается хорошая компания, с которой можно повеселиться и расслабиться, не думая о том, что утром надо полоть грядки, красить калитку или, упаси бог, идти на работу. Ваша летняя мечта — отдохнуть и потусить на всю катушку. И вы это сделаете!

Что вам пригодится для полного счастья этим летом

Гриль-мангал, чтобы мяса, рыбы и овощей хватило на всю компанию.

Источник: Яндекс Маркет

Кстати, к мангалу советуем сразу прикупить легендарный икеевский фартук: он идеально дополнит ваш дачно-тусовочный образ.

Источник: Яндекс Маркет

Портативная колонка — отдыхать, так с музыкой.

Источник: Яндекс Маркет

И, конечно, стол со скамейками, чтобы все поместились.