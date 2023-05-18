Белый дом опозорен, Украина бессильно лжет: Как российская ракета «Кинжал» унизила «лучшую ПВО в мире»

В ночь на 16 мая российской группировкой были нанесены очередные удары по различным объектам на территории Украины. Фото: REUTERS

В ночь на 16 мая российской группировкой были нанесены очередные удары по различным объектам на территории Украины. ВСУ моментально откликнулись, сообщив из ставки своего Главкома, что дескать, русские запустили 30 ракет, а украинцы успешно сбили 29 из них. При этом, в Киеве подтвердили, что ночные попадания были по промышленному объекту в Одессе, по заводу в Николаеве, по объекту критической инфраструктуры в Хмельницком, по объектам в Киеве. Кроме того, были нанесены удары по местам дислокации частей ВСУ в Авдеевке и Харьковской области, по объектам на правом берегу Днепра, в Винницкой и Житомирской областях. Это же сколько всего натворила одна "несбитая" ракета! Наверное, секретная разработка, прыгающая и многоразовая, как космический корабль Илона Маска.

Украинская брехня официальных структур и ведомств давно перешла все пределы разумного и воспринимается уже с каким-то снисхождением, причем и населением в самой Незалежной. Конечно, теми, кто еще не окончательно двинулся своей кукухой и не потерял окончательно разум на почве русофобии. Но совершенно замечательная история сейчас разворачивается вокруг укровранья по поводу пораженной российским "Кинжалом" батареи ЗРК Patriot, размещенной, как мы и предполагали ранее, в Киеве для защиты столицы Украины, а вернее, резиденции Зеленского.

Если бы не городские камеры видеонаблюдения и не "тупые" блогеры, заснявшие "фейерверки", то Киеву, возможно, удалось бы на некоторое время скрыть всю эту историю. Но залп практически всеми имеющимися ракетами ЗРК "куда Бог пошлет" впечатлил. То есть расчеты поняли, что сейчас будет "бум", и если ракеты останутся в пусковых контейнерах, то трындец придет не только всем им, но и близлежащим жилым кварталам (Киев, как водится, разместил ЗРК в жилых массивах города). И отстреливали ракеты они не в панике, а максимально сохраняя трезвый ум, успев до "прилета" выпустить весь БК или практически весь. Но после обнародования видео пришлось "локализовать ущерб". Блогеров задержали, у них провели обыски, а городские камеры заблокировали, потому что "нечего снимать, что не положено".

А потом начались объяснялки. Сначала все пробовали отрицать, но тут Киеву "подгадила" американская телекомпания CNN, заявившая о попадании русской ракеты по цели. Пришлось все объяснения переделывать. Теперь все свелось к варианту, что "демоны были, но самоликвидировались". Дескать, попали не в ЗРК, а рядом, главная часть комплекса – радиолокационная станция (РЛС), "глаза и уши" всей батареи – не пострадала, ущерб минимален, и батарея функционирует в боевом режиме.

Одновременно в украинских источниках стала появляться информация, похожая на правду – РЛС уничтожена, вместе с ней ушли в небытие 2 пусковых установки и пять человек из обслуги батареи, причем двое из них были так называемыми иностранными "волонтерами" (так украинские власти и Запад привыкли называть наемников и прикомандированных военных специалистов из зарубежных армий). Одновременно по Киеву поползли слухи, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак активизировал поиски "запасной" РЛС для Patriot. Но это аппарат не просто супердорогой, а еще и штучный, не "калаш", его на "черном рынке" не купишь, все наперечет. Поползли сплетни, что для успокоения Вашингтона будет сделана фотосессия с "муляжом" РЛС, то ли напечатанным из пластика, то ли выточенным из дерева. Кстати, деревянные "имитаторы" систем ПВО Киев уже выкатывал на близкие к окопам позиции, но никого обмануть украинцам не удалось, только насмешить.

Американцы попытались подыграть украинцам. Источники из пентагона наперебой стали сообщать, что "ущерб незначителен", РЛС осталась в целости и сохранности, но одновременно прошло сообщение, что Пентагон высылает в Киев инспекционную группу для объективной оценки степени поражения батареи и выбора варианта – попытаться отремонтировать ее на территории Украины или эвакуировать в страну НАТО для проведения ремонта там. И Киев, и Вашингтон, по большому счету, заинтересованы в том, чтобы максимально скрыть ущерб. У Зеленского боятся, что после этого им не дадут современные западные боевые самолеты. Отнесутся к ним, как к тому дебилу из анекдота, которому в голой камере дали два стальных шара, а он один сломал, а второй потерял. Дескать, какие вам F-16, если вы Patriot на ровном месте потеряли. Нет, они, конечно, пропускали ракеты и раньше, перехватывали не все, но вот такого, чтобы ракетой была уничтожена сама батарея ЗРК, такого еще не было. Для Вашингтона беспомощность Patriot перед русской ракетой – это худшая антиреклама, которая только могла бы быть. Даже от уничтожения пусковой установки ущерб для репутации американского ВПК исчисляется в натуральном выражении в миллиардах долларов, ну а если уничтожена и РЛС, то впору просто сливать воду.

Все точки над "i" расставило вечернее сообщение Министерства обороны России в среду.

- По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, — говорится в нем.

Из Москвы было видно, как вытянулись лица в Вашингтоне после этого сообщения. Ритуальные пляски и суета вокруг ЗРК закончились совсем уж неудобным финалом. Пляски дикарей вокруг костра пришлось прекратить после того, как пошел сильный дождь. Не говорить же, что Patriot "пожертвовал" собой ради уничтожения "Кинжала". Это совсем уж ни в какие ворота…

Судя по тому, сколько ракет отстрелил расчет батареи перед ударом "Кинжала", пара-тройка пусковых установок (ПУ) еще осталась "недоуничтожены". Но без РЛС они сами по себе ни на что не способны. Впрочем, как минимум, еще одна батарея этого американского ЗРК на Украине осталась. Фронт работ имеется.

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