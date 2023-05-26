Боль в суставах: как с ней бороться?

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Это могут быть как кратковременные явления: растяжения, вывихи и переломы, так и пожизненные нарушения – суставные боли, которые ограничивают подвижность и снижают качество жизни.

Но почему суставы начинают болеть?

У здорового сустава гладкие суставные поверхности и здоровые связки. Когда сустав поврежден на суставной поверхности появляются трещины и в таких местах начинает происходить излишняя травматизация – поверхность хряща начинает меняться и деформироваться. Именно тогда начинаются боли, виновником которых является цитокиновое воспаление.

Какие факторы влияют на травматизацию сустава?

1. Большой вес – основной фактор для начала деформирующего остеоартроза – чем он выше, тем сильнее трение и нагрузка на сустав.

2. Питание. Большое количество соли в рационе провоцирует аппетит, что может грозить увеличением массы тела.

3. Недостаток движения. Хрящевая ткань сама по себе недостаточно кровоснабжается – в ней мало сосудов, но она нуждается в питании. Только движение в хряще заставит сустав работать и предотвратит воспаление.

Для «реанимации» больного сустава можно использовать хондропротекторы. Это естественные для организма вещества, которые стимулируют процессы обмена веществ в хрящевой ткани, восстанавливают ее, могут оказывать противовоспалительный и обезболивающий эффект.

Хондропротекторов существует много, но по отдельности они могут быть не так эффективны, как в комплексе. Облегчить неприятные ощущения и снять воспаление можно добиться только с помощью нескольких хондропротекторов сразу: синергия – ключ к успеху!

На какие хондропротекторы стоит обратить внимание?

Перечислим четыре самых необходимых для суставов хондропротектора:

• Хондроитин – структурный аналог хрящевой ткани. Он стимулирует ее обновление и оказывает противовоспалительный эффект на суставы, уменьшая неприятные ощущения и боль.

• Глюкозамин – это катализатор, кнопка запуска восстановительных процессов в хрящевой ткани суставов.

• МСМ – органическая сера, которая оказывает противовоспалительное действие, уменьшая болевой синдром и позволяя хондроитину и глюкозамину лучше проникать в суставную ткань.

• Гиалуроновая кислота – главный компонент синовиальной жидкости хряща. Она обеспечивает суставам подвижность: удерживает в них влагу и сохраняет их эластичность.

Покупать все хондропротекторы по отдельности может оказаться делом весьма накладным – всегда выгоднее приобретать их в комплексе.

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Каждый компонент, эффективный по отдельности, в комплексе обеспечивает усиленный эффект, поэтому Хонда МСМ оказывает противовоспалительное, обезболивающее, хондропротекторное действия и способствует:

• улучшению подвижности и гибкости суставов, эластичности связок и сухожилий

• снижению риска разрушения хрящевой ткани

• естественному восстановлению хрящей

• уменьшению болезненности в области суставов и позвоночника

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*По данным ВОЗ

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