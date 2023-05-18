«Газпром нефть» и МФТИ будут обучать IT-инженеров для российской нефтяной отрасли

Новая образовательная программа МФТИ и «Газпром нефти» будет готовить специалистов в сфере IT и нефтедобычи. Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Компания «Газпром нефть» и Московский физико-технический институт (МФТИ) объявили об открытии совместной магистратуры по цифровизации и моделированию технологий подготовки нефти и газа. Она будет обучать многофункциональных инженеров для российской нефтегазовой индустрии – специалистов в области IT, физики и математики, обладающих углубленными знаниями в сфере современной добычи.

Новая образовательная программа подготовит специалистов по обеспечению надежности производственной инфраструктуры, повышению эффективности и экологичности бизнеса. В магистратуре смогут учиться выпускники и студенты технических и нефтегазовых специальностей. За два года они изучат инновации в геологии, современные технологии разведки и добычи нефти, а также освоят программы моделирования и проектирования инфраструктуры. Будущие магистры пройдут оплачиваемую стажировку на предприятиях и в научно-образовательных центрах «Газпром нефти».

«Именно на стыке фундаментальной науки, профильных нефтегазовых дисциплин и информационных технологий рождаются передовые решения, позволяющие добираться до самых сложных запасов углеводородов», - отметил директор по технологическому развитию «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.

Одна из важных задач в нефтегазовой отрасли – создание цифровых двойников месторождений. Виртуальные модели отдельного оборудования или целых производств используются на всех этапах: от геологоразведки и добычи до нефтепереработки и строительства трубопроводов. Цифровые двойники помогают нефтяникам контролировать производственный процесс и вовремя выявлять возможные риски. Будущие выпускники магистратуры МФТИ освоят эти технологии.

«Создание цифровых двойников, точное моделирование процессов, происходящих глубоко под землей – без этого работа современных нефтяников просто невозможна. Совместно с вузами-партнерами мы готовим не просто востребованных специалистов, а людей, которые через несколько лет будут стоять в авангарде российского технологического развития», - подчеркнул Алексей Вашкевич.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Каждый год практику и стажировку на предприятиях «Газпром нефти» проходят сотни студентов, которые после получения диплома устраиваются на работу в компанию. «Совместная магистерская программа нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных решать наукоемкие задачи в области разработки и реализации цифровых технологий для повышения эффективности производственных цепочек подготовки газа и жидких углеводородов. Выпускники программы получат возможность стать частью команды «Газпром нефть» и реализовывать стратегические проекты и проекты цифровой трансформации в компании», - рассказал директор передовой инженерной школы радиолокации, радионавигации и программной инженерии МФТИ Максим Кудров.

Это уже вторая образовательная программа, созданная МФТИ совместно с «Газпром нефтью». Ранее в вузе открылась магистратура по направлению «Science Engineering: моделирование нефтегазовых месторождений».