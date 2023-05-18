ВЦИОМ и ВАРПЭ представят анализ потребления рыбы в России на «Неделе российского ритейла»

Анализ потребления рыбы жителями России представит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с Всероссийской ассоциаций рыбопромышленников, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) в рамках форума «Неделя российского ритейла», который стартует 30 мая в Центре международной торговли в Москве.

Аналитический доклад представит представитель ВЦИОМ на экспертной сессии «Место рыбы и морепродуктов в продуктовой корзине россиянина: проблемы и пути решения», которую в рамках деловой программы форума организовала ВАРПЭ. Главными темами сессии станут ситуация с потреблением рыбы в России и инструменты популяризации рыбопродукции на внутреннем рынке. И специально для этой дискуссии ВЦИОМ в рамках сотрудничества с ВРАПЭ проводит опрос о потреблении рыбы и рыбной продукции, анализ сложившихся моделей выбора, ассортиментных предпочтений, факторов, формирующих потребительские привычки, ограничивающие стереотипы.

«ВЦИОМ проводит уже не первый замер по этой теме, поэтому в этот раз у нас будет хорошая возможность посмотреть в пятилетней динамике, каким образом изменились базовые установки россиян в вопросах потребления рыбы. В предыдущем исследовании мы уже зафиксировали достаточно тревожные тенденции. Во-первых, в молодежной среде постепенно утрачивается культура потребления рыбы, понимание полезности рыбных продуктов. Второй момент: все чаще потребление рыбы происходит через систему общественного питания (в кафе, ресторанах, барах). То есть, по сути, выбор блюда и способа приготовления отдается на откуп такого рода посредникам. Задача исследования этого года – посмотреть, как изменилась ситуация за 5 лет, какие тенденции получили свое развитие, а какие – ушли на второй план. Мы надеемся увидеть интересную и глубокую динамику, которая позволит сделать фундаментальные выводы и, надеюсь, сформулировать набор интересных и полезных рекомендаций», - рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

В дискуссии примут участие:

- Андрей Абрамов, генеральный директор DEFA Group;

- Юрий Борисов, исполнительный директор АКОРТ;

- Алексей Буглак, президент Ассоциации добытчиков минтая;

- Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка»;

- Кирилл Родин, директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти;

- Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества ;

- Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.

Модерировать секцию будут президент Агропродовольственного фонда СВОЁ Андрей Даниленко и президент ВАРПЭ Герман Зверев.

В повестке экспертной сессии также – ограничение экспорта российской рыбопродукции и ситуация с импортом рыбы и морепродуктов в Россию.

«Помимо внутреннего рынка, сжимаются и экспортные возможности отечественных рыбопромышленников, борьба рыбы за место в продуктовой корзине россиян выходит на уровень стратегии выживания отрасли в целом. Для ее формирования необходимо объединить усилия государства и бизнеса. Дискуссия в рамках «Недели Российского Ритейла» позволит заложить фундамент для этой работы и провести качественный анализ текущего состояния внутреннего рынка рыбопродукции», - уверен Герман Зверев.

Напомним, в прошлом году ВАРПЭ совместно с Рыбным союзом организовала экспертную сессию «Рыбный рынок России: масштаб, структура, диспропорции».