ФСБ России нашла владельца уникального клада 1-2 века нашей эры

Юлиан Юдин был осужден и признан виновным в проведении незаконных археологических раскопок с использованием «специальных технических средств поиска».

История хоть и криминальная, но с благополучным концом. Она о том, как житель Тульской области Юлиан Юдин насмотрелся бравых репортажей тульских археологов, и решил действовать: купил металлоискатель и отправился искать свой клад. Ему повезло - 12 мая 2020 года в районе деревни Барыбинки он нашел 42 предмета женских украшений времен 1 —2 веков нашей эры. Юдин решил их продать, но дальше все пошло не так, как он себе представлял…

«САРМАТСКИЙ КЛАД»

В этом кладе оказались предметы, которые носили в 1 —2 веков нашей эры женщины на сегодняшней территории Тульской, Калужской, Московской и Рязанской области. Клад состоял из стеклянных бусин, бронзовых нашивок, колечек от ожерелья, серебряных височных колец с лопастью, спиральных многовитковых браслетов и украшений головного убора, бронзовой спиральной диадемы, фибулы. Ключевой находкой оказалась бронзовая диадема головного убора, которая говорит о том, что комплекс украшений мог принадлежать знатной женщине.

Моду на подобные формы украшений распространили воинственные ираноязычные племена сарматов, что с 4 века до нашей эры по первые века нашей эры отправляли свои изделия с торговцами до поселений на месте современной Тулы по реке Дон (сарматское название). Подобные украшения менялись сарматскими торговцами у местных племен на пушнину, кожу, пшеницу, лен, рыбий клей.

Фото: ФСБ РФ

Фото: ФСБ РФ

Фото: ФСБ РФ

Фото: ФСБ РФ

Кстати, носить сегодня на себе такие древние украшения довольно опасно. При литье и ковке украшений древние мастера добавляли в них не только олово, но также мышьяк, свинец и прочие тяжелые металлы. Это может подтвердить неразрушающий спектральный анализ состава металла в ювелирной мастерской.

СУД И ПРИГОВОР

В конце марта этого года Юлиан Юдин был осужден и признан виновным в проведении незаконных археологических раскопок с использованием «специальных технических средств поиска». Судом также было установлено, что «черный копатель» пытался продать раритеты через интернет. Попытку продажи кладового комплекса предотвратили сотрудники Управления ФСБ России по Тульской области - выступили покупателями клада.

Говорят, что за незаконный поиск и изъятие археологических предметов из земли Юдин мог получить до шести лет колонии (чаще дают год условно). Но нашедшего уникальный клад Юдина, который ранее не имел проблем с законом и положительно характеризовался на работе коллегами пожалели: оштрафовали на 250 тысяч рублей (а могли оштрафовать на миллион) и запретили заниматься археологической деятельностью на два года…

Но все справедливо: ведь именно благодаря Юдину, местные ученые получили очередные свидетельство того, что территория, где найден клад, когда-то «попал в орбиту влияния сарматского мира». А еще Юдин открыл место, где сотрудники музея в этом году продолжат официальные раскопки.

Фото: ФСБ РФ

КАПЛЯ В МОРЕ

Ученый секретарь Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов поблагодарил сотрудников Управления ФСБ России по Тульской области за то, что они «спасли уникальный источник о древних жителях нашего края».

- В противном случае он мог быть продан на черном рынке и навсегда исчезнуть для истории, – подчеркнул Воронцов.

И он абсолютно прав. Ведь торговля кладами в России ведется активно уже второе десятилетие. Появились любители, что коллекционируют скифское золото, сарматские украшения, православную металлопластику, древнее холодное оружие и многое другое.

Такие возможности недоступны даже сотрудникам государственных музеев: сегодня поиск раритетов в сети ведется коллекционерами с помощью искусственного интеллекта более чем среди 23 миллионов лотов! Когда подобные раритеты только появляются в сети, коллекционеры получают сообщения на телефон и электронную почту.

Так, что «сарматский клад» мог исчезнуть в считанные минуты.

НУЖНО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ?

После передачи тульского клада в музейные фонды он будет представлен в музейной экспозиции. Говорят, что это произойдет не скоро - после реставрации предметов. Но подобные предметы можно будет увидеть и потрогать уже через сутки.

- В эту субботу в Клинском районе Подмосковья состоится грандиозное событие в мире приборного поиска — «Фестиваль приборного поиска Мд-территория». На слете поисковики будут за деньги соревноваться на «Поле дураков» в поиске сокровищ и участвовать в аукционе привезенных ими раритетов», - рассказывает постоянный участник слета и руководитель кладоискательской конторы Владимир Порываев.

Владимир представляет любителей металлопоиска в России, так как более 10 лет продает им металлоискатели.

- По самым скромным подсчетам в стране более 2 миллионов любителей приборного поиска, которых необходимо легализовать. Бороться сегодня кладоискателями, которые ходят по полям и лесам - малоэффективно. Речь не о том, чтобы разрешить им копать на археологических памятниках, а лицензировать саму возможность поиска в распаханных полях и лесах, где такие памятники не выявлены. Создать четкое руководство, которое позволило бы сообщать и передавать значительные находки и клады сотрудникам музеев. На деньги от лицензий на подобный отдых можно было бы развивать и официальную археологию в стране. Да и сама армия любителей металлопоиска может пригодиться при поиске массовых захоронений, разминировании новых территорий на Украине.

- Можно ли пресечь торговлю археологическими предметами в интернете?

- Это практически невозможно. Проще легализовать этот рынок, сделать его прозрачным. Да и хранилища музеев сегодня забиты находками, которые значительно уступают тем, что сегодня обнаруживают поисковики. Музейные сотрудники вынуждены хранить в фондах ржавчину, которую порой и экспонировать стыдно, а в частных коллекциях оседают выдающиеся образцы. Было бы лучше, если бы они смогли закупать сохранившиеся предметы, а от ненужных избавляться. А клады граждане продолжают находить и продавать. Вот, совсем недавно в Курской области был найден клад римских монет.

КСТАТИ

Археологическая экспедиция музея-заповедника «Куликово поле» не первый год находит подобные древности в Тульской области. Практически в центре Тулы, был обнаружен крупный промышленный металлургический центр 14 — 15 веков — по сути, предтеча тульских заводов.

В 2018 году тульские археологи нашли городище 1 — 2 веков нашей эры на территории Дубенского района. Городище состоящее из двух площадок имело сложную систему укреплений: на внешней линии — два вала и два рва, внутренняя площадка защищена еще тремя валами и тремя рвами. В культурном слое археологи нашли наконечники копий, дротиков, украшения, накладки на пояса, которые также имеют признаки сарматской культуры.

А в 2021 году в 10 километрах от Тулы археологи подняли клад из 140 позднеримских бронзовых монет 4 - 5 веков. Тогда в музее-заповеднике «Куликово поле» сообщили, что в Верховьях Оки в последнее время сделано уже пять таких находок, и клад в 140 монет – самый крупный. Историки предположили, что монеты принадлежали местным жителям, которые служили наемниками в армии римлян и византийцев. А после службы привозили мелкие монеты домой в качестве сувениров.