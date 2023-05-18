От русской классики до творчества авторов ВКонтакте: сказки для Маруси озвучили популярные артисты

Пользователи Маруси смогут послушать сказки, озвученные российскими звёздами. В два сборника вошли произведения от авторов ВКонтакте, а также полюбившаяся с детства классика. Первый сборник подойдёт для разных возрастов: он доступен по запросу «Маруся, расскажи сказку о весне» и в сообществе «ВКонтакте с авторами». Во втором собраны любимые сказки детства — они будут выходить раз в неделю с 18 мая по 15 июня эксклюзивно в Марусе и в подкастах VK Музыки.

В марте 2023 года ВКонтакте провела конкурс — любой желающий мог прислать свою сказку на тему весны и любви. Пользователи отправили более 200 добрых и светлых историй — редакция выбрала десять из них и записала полноценный альбом. Истории озвучили известные артисты: Антоха MC, Глюк'oZа, Мэйби Бэйби, Тимур Родригез, Кристина Кошелева, GUMA, маяк, ГАФТ, Анна Ворфоломеева и Парнишка.

Кроме того, VK подготовила специальный аудиосборник русских сказок в современной озвучке. В детстве их читали родители, а теперь эти сказки можно услышать в исполнении популярных артистов и блогеров. Первый выпуск — «Иван Царевич и Серый Волк», озвученный музыкантом JONY, — уже доступен к прослушиванию.

«Сказка про Ивана Царевича — одна из моих любимых, поэтому я решил прочесть её для вас. В ней есть все составляющие отличной истории: и приключения, и предательство, и дружба, и любовь, и, конечно, счастливый финал. Надеюсь, у меня получилось прожить сказку, и она понравится не только детям, но и взрослым. Заходите в подкасты VK Музыки или попросите Марусю поставить ”Ивана Царевича и Серого Волка” в моём исполнении, и тогда мы проведём этот вечер за сказкой, как в детстве», — рассказал JONY.

В первый аудиосборник «Сказки на ночь» помимо «Ивана Царевича и Серого Волка» вошли классические произведения из детства — «Морозко», «Аленький цветочек», «Колобок». Их прочитают артисты и блогеры: Филипп Киркоров, Клава Кока, Валя Карнавал и Влад Бумага. Чтобы их услышать, достаточно попросить Марусю «Включи сказку на ночь» и назвать имя исполнителя или включить сказки в разделе «Подкасты» в VK Музыке. Сборник будет пополняться в течение года.