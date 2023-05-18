Михаил Цивин два часа давил на жалость в суде: Обидчик Марии Баталовой попросил пересмотреть дело о мошенничестве

Обвиняемый в мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова Михаил Цивин выступил с последним словом в суде Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Спасибо за возможность выступить перед вами, я хочу вернуться к истории по этому делу, — начал Цивин. И продолжил свою речь примерно на два часа. - В заявлении говорится, что мы у Баталовых отняли недвижимость, все деньги, им не на что жить. Но это не так...

Далее последовала история его жизни с актрисой Натальей Дрожжиной и даже её подробная фильмография, какой не найдешь и в Википедии. В брак они вступили в 1984 году. Уехали в Париж. Там жили 7 лет в окружении...принца Монака, самых лучших французских кутюрье и ещё графа Шереметьева. Все эти достойные люди демонстрировали Дрожжиной своё глубокое уважение. Цивин перечислил все добродетели супруги, её доблести, заслуги и награды жены, включая премию Хрустальный подсолнух (что бы это ни значило) и грамоту ФСБ.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- И что в итоге? Наташа - униженная, затравленная и больная, — продолжил Цивин. - Инвалид, которую силой приводят в суд.

В больнице Алексей Баталов (это якобы было накануне его смерти - Ред. ) взял с Дрожжиной клятву не бросать Машу (Мария Баталова - инвалид детства. Ред.). Наталья Георгиевна восприняла возможность ухаживать за Машей, как Божий промысел.

Далее был рассказ о даче Баталовых. Это ещё одна многолетняя сага о двух сотках земли, которые дачный сосед народного артиста - ювелир Вадим Эльгарт - отхватил у Баталова в Переделкино. Про дачу все давно забыли, сосед умер и вообще эта история к текущему делу о мошенничестве не имеет отношения. Рассказал Михаил Семёнович о родственниках Баталовых, с которыми вдова и дочь народного артиста не поддерживают отношения. "Не хочу, чтобы после меня тут Надька командовала", — процитировал он якобы слова вдовы Гитаны Аркадьевны в адрес старшей дочери Алексея Баталова. И заодно вспомнил, как журналисты оклеветали в очередной раз его жену Наталью Дрожжину, когда написали, что она отправила не то вино, не то венок Джигарханяну...

В мошеннических действиях с имуществом вдовы и дочери народного артиста СССР он не признался. Возмутился, что вокруг них с Дрожжиной идёт травля и клевета. Их свидетели боятся приходить в суд из-за "мести цыган"... Его речь из жанра "обо всём на свете понемногу" растянулась на два часа. И наконец...

- Мы подошли к желаемому финалу, — сказал Цивин. - Прошу суд вернуть наше дело на новое расследование. Под личным контролем Александра Бастрыкина, с которым мы хорошо знакомы.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Судья терпеливо и внимательно выслушала Цивина и удалилась на утверждение приговора, который она собирается огласить 26 мая.

Напомним, на предыдущем заседании 12 мая прокурор попросил для подсудимых нотариуса Дмитрия Бублия, Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина наказания в виде лишения свободы сроком на 5,6,7 лет соответственно. В колонии общего режима. И назначить им штраф: 400, 300 и 200 тысяч рублей.

Мария Баталова тоже попросила для своих обидчиков максимального наказания: "Пусть камера для каждого из них станет кельей".

По версии следствия, семейная пара - Михаил Цивин и Наталья Дрожжина сумели втереться в доверие к Баталовым и обманным путём завладела большей частью их недвижимости и деньгам. Суммарно сняли с банковских счетов около 22 миллионов рублей. В результате чего имущество Марии Баталовой (1/3 доли в четырехкомнатной квартире в знаменитом Доме на набережной, улица Серафимовича, 2, нежилое помещение в 20 м2 в этом же доме и двухкомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке) перешло в собственность Дрожжиной. Со счетов Баталовых, в том числе валютных, пропали деньги. В рублевом эквиваленте это около 16 миллионов 700 рублей (по курсу на конец 2019 года). Цивин и Дрожжина снимали их по доверенности. Супругов обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Цивин и Дрожжина свою вину не признают. Продолжают настаивать: помогали Баталовым от чистого сердца.