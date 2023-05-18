Минобороны России сообщило об уничтожении значительных запасов вооружения на Украине

За сутки уничтожено более 520 вооруженных пособников киевского режима, а также четыре диверсионных группы ВСУ

Минувшей ночью киевский режим получил еще серию массированных ударов. Вооруженные силы России уже третьи сутки подряд наносят групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены, в результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Отметим, что наши удары ночью наносятся с целью обеспечения безопасности мирного населения.

Генерал-лейтенант также сообщил данные о потерях ВСУ за сутки: на Купянском направлении уничтожено до 60 украинских националистов, на Красно-Лиманском более 75, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 150, на Херсонском более 35, на Донецком до 200.

Кроме 520 вооруженных пособников киевского режима наши воины ликвидировали четыре диверсионно- разведывательные группы ВСУ, боевую машину зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», гаубицу FH70, артиллерийскую систему М777 производства США, а также десятки танков, бронемашин, гаубиц и самоходок.

Ожесточенные бои идут на Донецком направлении, где штурмовыми отрядами продолжаются бои по освобождению города Артемовска при активной поддержке подразделений воздушно-десантных войск.

«За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи», - подчеркнул Конашенков.

Он также сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией сбит Су-24 ВВС Украины, артиллерией за сутки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 (США), поражены 68 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97-ми районах.

Представитель Минобороны России отметил подразделения противовоздушной обороны, что сбили в Запорожской области вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и 11 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

428 - самолетов.

234 - вертолета.

4208 - беспилотных летательных аппаратов.

423 - зенитных ракетных комплекса.

9218 - танков и других боевых бронированных машин.

1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4843 - орудия полевой артиллерии и минометов.

10284 - единицы специальной военной автомобильной техники.