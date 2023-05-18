В России выйдет фильм про математика Григория Перельмана. Авторы работали над сценарием 5 лет

Фото: кадр из фильма

Фигура гениального математика-затворника из Петербурга Григория Перельмана по-прежнему остается одной из самых загадочных и вызывающих повышенный спрос даже у далекой от точных наук аудитории. KP.RU не раз ловил доказавшего теорему Пуанкаре бессребреника в магазинах эконом-класса — с авоськой, мамой и в одной и той же одежде он оставался нелюдим и быстро убегал. Именно поэтому кинематографисты решили посвятить ему отдельный фильм.

Исследование феномена затянулось на пять лет. Именно столько создатели картины «Витринный экземпляр» потратили на проработку сценария, скрупулезно изучая биографию научного гения, архивы и общаясь с его коллегами. Формальный повод для выхода картины — трехсотлетний юбилей СПбГУ, где Перельман учился и творил (тогда еще ЛГУ).

Есть надежда, что мы увидим первое подобное подробное исследование. Фильм покажет, как блестяще Григорий, сын инженера и учительницы математики, учился в школе, как не смог получить золотую медаль при выпуске, потому что не умел подтягиваться и не сдал нормы ГТО, как выигрывал математические олимпиады и был зачислен в ЛГУ в 16 лет без экзаменов.

Фото: кадр из фильма

Феномен Перельмана, который решил одну из главных математических задач тысячелетия, а затем отказался получить премию Математического института Клэя (1 миллион долларов) и вступить в РАН (по идеологически-этическим разногласиям с научным математическим сообществом), после чего ушел в добровольное затворничество, воплотит на большие экраны документалист Андрей Григорьев. Именно поэтому картина будет не стопроцентно художественной — в ней будут присутствовать и элементы хроники.

Фото: кадр из фильма

Главную роль в художественной части исполнит актер Марк Эйдельштейн («Монастырь», «Праведник»), которого называют «русским Тимоти Шаламе» за сходство со звездой фильма «Дюна». Картина «Витринный экземпляр» планируется к выходу на большие экраны осенью 2023 года.