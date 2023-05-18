Китайский внедорожник TANK 500 подорожал на рынке РФ на 1 млн рублей после появления в кортеже Путина

Внедорожник Tank 500 Фото: Shutterstock

Китайские машины, от которых еще недавно уважающие себя автолюбители воротили носы, вдруг стали дефицитом.

Например, внедорожник Tank 500, который считается альтернативой легендарному «крузаку» Toyota Land Crusier 300. Его цена взлетела на миллион рублей после того, как 9 мая машина была замечена в кортеже Путина.

Звоним одному из крупнейших автодилеров. Оказывается, все так и не так.

На сайте базовая модель выставлена за 5,029 млн руб.

- Автомобилей в наличии нет, появятся 25 мая, комплектация Adventure будет стоить 6,05 млн руб, а Premium — 6,65 млн руб., - пояснил менеджер Дмитрий. - За эту цену можно будет забрать машину прямо из салона.

- А как же цена на сайте, за нее можно купить?

- Это цена под заказ. Составляем договор, платите 50 тысяч и ждете, придет в августе-сентябре. Но если к этому времени цена на сайте поднимется, то надо будет платить, сколько указано на сайте. Если не захотите покупать, вернем деньги. Но как правило, даже итоговая цена под заказ всегда ниже, чем если забирать машину прямо из салона.

Автоэксперты не считают, что машина подорожала именно из-за того, что появилась в праздничных репортажах.

- Многое зависит от спроса и от рекомендованной розничной цены производителя, - сказал kp.ru руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Денис Решетников. - Например, в Краснодаре автомобиль Changan Uni-K стоит 3,9 млн руб, а в Москве такой же — 4,5-4,7 млн руб. В течение мая они подорожали на 50-200 тыс руб. А кроссовер EXEED LX Premium Plus с полным приводом стал дороже на 40 тыс. руб. Даже китайские автомобили с пробегом в течение 2022 года подорожали на 62%.

По словам эксперта, основными причинами увеличения цен на новые авто из Китая являются нестабильность курса рубля и рост логистических издержек, а на вторичном рынке подорожание связано с высоким спросом на них в связи с дефицитом других иномарок.

- Спрогнозировать рекомендованные розничные цены на ближайшие месяцы сложно, так как стоимость авто из КНР будет зависеть от курса рубля и постоянного удорожания услуг логистики, - сказал Решетников.

ЧТО ЗА МАШИНА TANK 500

Премиальный «китаец» оснащен полным приводом и 3-литровым мотором мощностью 299 л.с. (Для внутреннего рынка КНР ставится мотор с 354 л.с.) Не такой уж и огромный: длина 4878 мм, меньше, чем у «крузака». Но тяжеловат — более 2,5 тонн. До «сотки» разгоняется за 9,6 сек., максимальная скорость 180 км/час, а средний расход топлива - 11,5 л/100 км.

Современный 9-ступенчатый автомат должен по идее обеспечивать безукоризненную плавность при смене скоростей, но, как пишет журнал auto.ru, который проводил тест-драйв машины, автомат несколько задумчив.

Машина напичкана дорогими отделочными материалами и оснащена кучей электронных помощников для езды по бездорожью. Есть даже функция «танкового» или, как еще говорят, полицейского разворота, когда машина может разворачиваться практически на месте. Водителю не требуется спецнавыков - у китайского «танка» внутренние колеса при этом маневре подтормаживают и больше тяги дается на внешние.

Очень много новых агрегатов, в том числе, мотор и коробка. Экспертов это настораживает — узлы еще не обкатаны, статистики надежности нет. Но производитель гарантирует безотказную службу основных агрегатов в течение 250 тыс км.

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