Все случилось так, как предупреждал Путин: Запад начал выселять русских и отбирать нажитое честным трудом

Власти Эстонии запретили пускать в страну даже тех россиян, которые купили себе недвижимость в этой стране Фото: Shutterstock

Удивительно, как на западе любят подтверждать слова Владимира Путина своими действиями и поступками. Помните, как он говорил, обращаясь к российским олигархам, что, мол, замучаетесь пыль глотать, оббивая пороги, чтобы вернуть приобретенную в странах Запада собственность и выведенные туда для безопасности деньги, заработанные в России? Только ведь он говорил это, получается, не только про олигархов. Десятки тысяч, если не сотни тысяч россиян приобрели себе дома, коттеджи виллы, квартиры в странах запада.

А теперь они, что называется, "приплыли". Для начала – в Эстонии. Совсем приплыли. Как в детском стишке: "Гном пришел, а дома нет. Дом пришел, а гнома нет". Власти Эстонии запретили пускать в страну даже тех россиян, которые купили себе недвижимость в этой стране.

- Ничего страшного. Наличие недвижимости не может быть поводом для исключения из санкций, — заявил глава Конституционной комиссии эстонского парламента Игорь Таро и признал. -Да, это сделает невозможным оплату коммуналки и содержание жилья.

То есть в Эстонии сначала сделали невозможным оплату жилья и коммунальных услуг, налогов на имущество и проведение иных платежей, а потом что? Правильно. За долги по всем этим платежам отберут собственность. Причем, ни копейки из потраченного россиянами, которые хлопотнули себе "тихий уголок", возвращено им не будет.

Более того, как заявил все тот же глава Конституционной комиссии парламента Эстонии, если из-за этого или по каким другим причинам в связи с русскими возникнут проблемы у местных жителей-эстонцев, то "вопрос будет решён в интересах местных жителей-эстонцев".

Такое даже белым в ЮАРП времен апартеида могло явиться только в мечтах. Апартеид отдыхает. Трудно быть большим расистом, если называть вещи своими именами, чем продемонстрировал Таро, но возможно. Что доказал бывший в 2007-2011 гг. президентом Латвии Валдис Затлерс. Это экс-государственный деятель заявил, что любой, кто говорит на русском языке, является потенциальным врагом Латвии, и отношение к ним должно быть соответствующим. А те русские, которые живут в Латвии, по его мнению, недостаточно активно осуждают Россию за спецоперацию на Украине.

- Недостаточно того, что за них (русских- прим. авт.) говорят несколько десятков человек. Нужно выйти на улицы, показать, что "мы с вами, латыши", – заявил Затлерс, сетуя на недостаточную массовость акций российских либералов, которые они проводят в Риге против России.

Более того, этот неонацист явно испытывает жгучую боль от Дня Победы. Настолько, что откровенно заврался, утверждая, что 9-мая в Латвии не отмечали, не отмечают и не будут отмечать.

- Когда меня спрашивают, почему, я отвечаю очень просто. Путин построил этот праздник, потому что в моем детстве его не было. И сам Путин разрушил его, - признался в победившем его склерозе Затлерс, которому в марте стукнуло 68 лет. Сразу возникает вопрос, где он был все эти годы или же провел их в бессознательном состоянии, поскольку родился в советской Риге, в ней же и рос. И провел в ней всю жизнь, не считая полугодовой стажировки в США в 1990-м.

При этом даже клятва в верности "ценностям западной демократии" вряд ли поможет "хорошим русским", которые согласятся на предательство Родины, обрести доступ к своей недвижимости в той же Эстонии. Потому что для того, чтобы поклясться, надо приехать, что по определению невозможно, поскольку русских в страну просто не пускают.

Шах и мат "хорошим русским" объявили сами эстонцы.

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