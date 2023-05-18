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Наука18 мая 2023 13:45

Карантин из-за птичьего гриппа в Москве: Опасности для собак нет, а вот домашние попугайчики могут пострадать

Ветеринарный врач Владимир Середа предупредил, об опасности для владельцев птиц в зонах карантина из-за птичьего гриппа в Москве
Анна КУКАРЦЕВА
Распространяется грипп исключительно среди птиц, но зато среди всех

Распространяется грипп исключительно среди птиц, но зато среди всех

Фото: Андрей АБРАМОВ

Как объяснил президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа, для собак, кошек и прочих животных птичий грипп опасности не представляет.

Распространяется он исключительно среди птиц, но зато среди всех. Поэтому, если дома живут канарейки, попугайчики или даже куры на балконе, хозяевам гулять в зонах карантина, местах массового скопления диких птиц (парках, у водоемов с утками и т.п.) не стоит, если дорожите здоровьем пернатых. Теоретически вполне вероятно принести вирус на коже или волосах.

- В целом, не вижу катастрофы в объявленном карантине, - прокомментировал ветеринарный врач Сергей Середа. – Такое периодически случается не только в России, но и в других странах. Все-таки мы живем рядом с вирусами, жизнь которых подчинена своим законам – иногда случаются всплески заболеваний и среди птиц, и среди животных. Главное – соблюдать карантин, раз его объявили, и не ходить в закрытые зоны.

Ну а если приходится находиться в потенциально опасных местах, вернувшись домой, стоит переодеться и принять душ до того, как решите пообщаться с питомцами.

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