Опасен ли птичий грипп, из-за которого ввели карантин в нескольких районах Москвы: Отвечает вирусолог

Вирусолог посоветовал не контактировать с пернатыми после объявления карантина по птичьему гриппу в Москве Фото: Shutterstock

В отдельных районах Москвы введен ветеринарный карантин - «в связи с выявлением 16 мая 2023 года случая заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом», говорится в распоряжении мэра. Насколько велика угроза здоровью жителей города? Как сейчас себя правильно вести? Об этом мы спросили специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова.

- Если вы увидите мертвую птицу, ни в коем случае нельзя ее трогать или позволять приближаться к ней своим домашним животным, - первым делом предостерегает эксперт. - С живыми птицами - утками, чайками и т. д. тоже не стоит контактировать, в том числе кормить их с рук.

При этом на сегодня никаких оснований для паники нет. Для людей такие меры - избегание контактов с птицами - скорее, перестраховочные, отмечает Владислав Жемчугов.

- Во-первых, мы не знаем, какой именно вариант птичьего гриппа обнаружен у чайки в Москве. Передается ли он в принципе людям. Во-вторых, даже тот штамм птичьего гриппа, который ранее был выявлен в России у нескольких пациентов, не передается от человека к человеку. Люди могут заразиться, только если сталкиваются с очень высокой дозой патогена. Например, при работе на птицефабрике. Либо если это пациенты с серьезно ослабленным иммунитетом (с ВИЧ-инфекцией, онкологическими заболеваниями. - Ред.).

Что касается распоряжения мэра Москвы о карантине, то оно относится исключительно к гражданам и организациям, которые занимаются разведением и содержанием птицы - в личном хозяйстве, на фабриках, в зоопарках и т. п., поясняет эксперт.

ВОПРОС В ТЕМУ

- Владислав Евгеньевич, а покупать кур на рынке сейчас не опасно?

- Если это официально разрешенная торговая точка, то вся продукция проходит строгий ветеринарный контроль. И в любом случае, как я уже сказал, для заражения гриппом от больной птицы (теми штаммами, которые известны на сегодня) нужна очень высокая вирусная нагрузка.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Копеечное средство: как защититься от клещей (подробнее)