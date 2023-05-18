Экс-жениха Ходченковой, женившегося на модели Алесе Кафельниковой, обвиняют в домашнем насилии

Алеся Кафельникова с мужем Георгием Петришиным. Фото: соцсети.

Два года назад модель Алеся Кафельникова вышла замуж за Георгия Петришина. 37-летний бизнесмен ранее несколько лет был в отношениях с актрисой Светланой Ходченковой и даже сделал ей предложение руки и сердца. Ходченкова ответила согласием, но потом расторгла помолвку без объяснения причин за месяц до бракосочетания.

Сыграв свадьбу с Петришиным, Алеся была на седьмом небе от счастья. Она называла Георгия «своим принцем» и рассказывала в соцсетях об их неземной любви. В ЗАГС модель пошла уже на солидном сроке беременности. Спустя два месяца после бракосочетания Кафельникова родила мужу дочь Киару. Засиживаться в декрете молодая мама не стала. Алеся быстро привела фигуру в порядок, сделала пластику груди и уже через несколько месяцев после родов блистала на подиуме на Неделях моды в Париже и Лондоне. Со временем Кафельникова перестала рассказывать о радостях семейной жизни. И, как оказалось, неспроста.

В соцсетях мама Алеси Мария Тишкова сделала шокирующее признание. 48-летняя экс-супруга теннисиста Евгения Кафельникова сообщила об абьюзе, который царит в семье ее дочери. По словам Марии, Георгий Петришин жестоко обращается с 24-летней Алесей. Отношения пары испортили постоянные скандалы и домашнее насилие. Женщина посетовала, что очень хочет помочь дочери, но не может ничего предпринять, так как сейчас живет на Бали. У нее нет денег, чтобы вернуться в Москву и защитить Алесю.

«Боль из-за событий в Москве. Это возвращение Алеси, их очередной скандал с Егором (Петришиным – Ред.). Он записывает компроматы на нее и кошмарные видеодопросы. Пересылает каким-то, на его взгляд, нужным людям, - рассказала Тишкова. - Мои финансовые обстоятельства и большое расстояние просто удерживают меня от того, чтобы кинуться на помощь. Мне хочется драться с Егором, мне хочется защищать своего ребенка, каким бы он ни был… Я знаю родителей Егора и понимаю, что он тоже чей-то ребенок… Но почему он такой жестокий?! Иногда таким образом люди просят, чтобы им помогли остановиться, иначе они не могут контролировать сами себя».

Из-за чего рушится брак Кафельниковой, и почему супруги скандалят, Мария не упомянула. Сама Алеся пока ни словом не обмолвилась о своих семейных проблемах.

Мать модели Мария Тишкова живет на Бали и не может помочь дочери. Фото: соцсети.

Ранее Алеся рассказывала, что замужество спасло ее от черной полосы в жизни. Модель призналась, что несколько лет страдала от наркозависимости. Именно Георгий спас ее и помог побороть пагубную привычку. Муж старше Кафельниковой на 13 лет, и в какой-то степени он заменил ей отца, подарив любовь и заботу, которые она недополучила в детстве.

- Он, как мне кажется, спас меня, потому что я поняла, что я нужна, я любима и в безопасности, - говорила Алеся в YouTube-шоу «Мой монолог». - Так и было: я улетела в Париж, он прилетал каждые выходные, звонил и спрашивал, нужно ли мне что-то. И тут в моем сознании появилась зона комфорта и безопасности. Нет нервозности. Я, наверное, употребляла, потому что боялась, будет ли что поесть завтра, проснусь ли я любимой. Потому что в отношениях с отцом у меня этого практически не было. Как только я уехала работать, он воспринял это в штыки, как будто я его бросаю. Но он не подумал, что я тоже брошенка, которой еще нужна поддержка и толчок в развитии. А Егор полностью меня обезопасил и взял под свое крыло.

Ходченкова и Петришин расстались за месяц до свадьбы. Фото: соцсети.

О романе Кафельниковой и Петришина стало известно осенью 2020 года. Георгий встречался и с другими известными красавицами. По слухам, бизнесмен крутил романы с певицами Ритой Дакотой и Викторией Дайнеко, актрисой Анастасией Задорожной и телеведущей Анфисой Чеховой. Его отношения со Светланой Ходченковой разгорелись в 2011 году. В мае 2015 года он сделал актрисе предложение на сцене театра. Светлана сказала "да". Но в итоге год спустя они расстались.