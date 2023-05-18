Нью-Йорк тонет под тяжестью своих небоскребов: Ученые бьют тревогу – мегаполис уходит под воду

Нью-Йорк опускается со скоростью 1-2 мм в год, а некоторые прибрежные районы оседают гораздо быстрее Фото: EAST NEWS

Нью-Йорк рискует стать новой Венецией? Или уже неизбежна участь Атлантиды? Американские геологи опубликовали исследование, в котором бьют тревогу: город постепенно опускается под тяжестью небоскребов, а уровень воды поднимается. К слову, в Дубае недавно открыли бассейн для дайвинга глубиной 60 метров, в котором воссозданы декорации затонувшего мегаполиса, но станет ли туристический аттракцион пророческим?

Как утверждают геологи, Нью-Йорк опускается со скоростью 1-2 мм в год, а некоторые прибрежные районы оседают гораздо быстрее. Больше всего опасений вызывает Манхэттен. Самая престижная часть Нью-Йорка, усеянная небоскребами, является по сути островом и рискует сползти в Гудзон под собственной тяжестью. Немудрено, ведь по расчетам ученых, общий вес более миллиона зданий прибрежного города составляет аж 770 миллионов тонн. Помимо этого в Нью-Йорке огромная подземная инфраструктура в виде многочисленных тоннелелей и гигантской сети, что усугубляет ситуацию. В городе уже то и дело возникают провалы в земле, с которыми местные власти не в состоянии бороться.

По словам автора исследования - сотрудника Геологической службы США Тома Парсонса, такое проседание может показаться незначительным только для неспециалистов. Постепенный спуск, как минимум, делает Нью-Йорк чрезвычайно уязвимым для стихийных бедствий, численность который растет в Америке с пугающей скоростью. Он также напомнил, что первые плоды грядущей катастрофы можно было наблюдать уже в 2012 году во время урагана «Сэнди» и в 2021-м - после урагана «Ида», когда улицы Нью-Йорка оказались подтоплены, и городу был нанесен серьезный ушерб.

Геологи утверждают, что на возможное затопление влияют сразу несколько факторов, поэтому оценить масштаб последствий крайне трудно. Помимо собственного проседания, окруженный водой мегаполис находится в зоне риска из-за повышения уровня моря. Более того, воздействие соленой воды на фундамент зданий может привести к ослаблению бетона и коррозии арматуры, то есть подточить высотки у самого основания. Не говоря уж о том, что парниковые газы меняют розу ветров на восточном побережье, что повышает вероятность ураганов. Авторы уверяют, что принимать меры нужно срочно. Нью-Йорк находится на третьем месте в мире по количеству объектов, которые могут быть затоплены в будущем.