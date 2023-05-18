Правительство Ленинградской области и курорт «Охта парк» устроили Дни здоровья для детей-сирот

На отдых в «Охта парк» приехали воспитанники Тихвинского ресурсного центра. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

В Ленинградской области проходят Дни Здоровья для воспитанников ресурсных центров. Благотворительную акцию совместно с правительством региона запустил курорт «Охта парк». 18 мая на отдых отправилась первая группа ребят – из Тихвинского ресурсного центра. При содействии комитета общественных коммуникаций дети приехали на курорт и провели целый день на свежем воздухе, играя в подвижные игры.

Ребята развлекались в веревочном парке, катались на колесе обозрения и летнем тюбинге. В динопарке их ждали движущиеся и очень реалистичные модели динозавров практически в натуральную величину. Монстры Юрского периода прячутся среди лесных тропинок, помогая узнать много нового о существах, живших более ста миллионов лет назад, и работе археологов.

После игр и развлечений юных гостей ждал вкусный обед. За день, проведенный в «Охта парке», дети зарядились энергией и здоровьем. Ребята не скрывали своих эмоций: «Это было круто!».

Ребята развлекались в веревочном парке, катались на колесе обозрения и летнем тюбинге. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

«Социально важная задача власти - организовать партнерство, в том числе с бизнес-сообществом, в интересах жителей, - отметила председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен. - Сегодня на основе такого партнерства стартовал замечательный проект - День здоровья для ребят из ресурсных центров. Он позволит детям получить новый опыт, положительные эмоции, провести день с пользой для своего здоровья и узнать что-то новое для себя».

В ресурсных центрах воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Дни здоровья станут для ребят отличным отдыхом и новым опытом.

«У курорта «Охта парк» уже существует ряд социальных программ. Например, проект «День здоровья» стартовал в 2016 году и за семь лет в нем приняли участие более 3 тысяч участников. Есть также программы «Лыжи мечты», «Путь к вершине», «Все на каток». В мае 2023 года в рамках сотрудничества с правительством Ленинградской области мы запустили программу День здоровья для ребят из ресурсных центров», - рассказал представитель курорта Денис Завазальский.