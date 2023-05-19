Андрей Турчак: Главная задача наших кандидатов — быть честными с людьми

Мариуполь. Андрей Турчак на церемонии вручения ключей от квартир в домах, построенных представителями Военностроительного комплекса Министерства обороны России в микрорайоне Невский.

На следующей неделе в России, в том числе и в новых регионах, стартует предварительное голосование «Единой России», которое продлится с 22 по 28 мая. В преддверии этого важного события корреспондент «Комсомолки» поговорила с Секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком — о кандидатах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, промежуточных итогах работы региональных отделений партии в Новороссии, а также о том, каких результатов стоит ожидать от праймериз.

- Андрей Анатольевич, какова значимость проведения предварительного голосования в новых регионах, а также непосредственно для партии «Единая Россия»?

- Осенние выборы станут первыми для новых регионов в составе России, кампания будет масштабной.

В каждом из четырех регионов избираются депутаты заксобраний и административных центров. Пройдут выборы в советы депутатов в общей сложности 52 районов и 23 городов. Всего 75 кампаний в органы МСУ. Избирателям в сентябре предстоит выбрать тех, кто будет отвечать, по сути, за восстановление и развитие их села, города, региона в ближайшие годы.

История важная. Для партии тоже: по итогам единого дня голосования мы получим народную оценку нашей работы, которую «Единая Россия» ведет там с первых дней СВО. И даже намного раньше. От результатов выборов зависит реализация нашей Народной программы и партпроектов в новых регионах, поручений Президента по их восстановлению и интеграции.

- Для регионов предварительное голосование — это первая подобная практика. Как восприняли нововведение люди на местах?

- «Единая Россия» была и остается единственной партией в стране, которая отбирает своих кандидатов через предварительное голосование, доверяет людям этот выбор. И это для новых регионов действительно в новинку. Несмотря на это — а может, как раз благодаря этому — мы видим большую активность.

В ДНР и Херсонской области конкурс среди кандидатов предварительного голосования в заксобрания почти четыре человека на место. В ЛНР и Запорожье — пять человек. По административным центрам он чуть ниже. Всего в ДНР по всем уровням выборов участвуют более 1300 кандидатов. И это абсолютное лидерство среди всех выборных регионов в текущем цикле по количеству зарегистрированных кандидатов.

Кандидаты проводят встречи с жителями, собирают проблематику, это нужно для формирования и последующей работы с Народной программой, вовлекают в это людей. И мы видим положительный отклик.

- Кандидаты «Единой России» — какие они?

- Это самые разные люди, срез общества. Здесь и шахтеры, если мы говорим о кандидатах с Донбасса, и учителя, и врачи, предприниматели и волонтеры. И много кто еще. В том числе представители крупнейших общественных движений — «Донецкой республики» и «Мира Луганщине», с которыми мы давно сотрудничаем. Всех их объединяет искреннее желание вернуть на свою землю мирную жизнь.

Особое внимание сегодня мы, конечно, уделяем участникам СВО. Они, с учетом их роли и заслуг перед страной, должны быть представлены в политике. Порядка полутора сотен кандидатов — не только волонтеров, но и непосредственных участников СВО — зарегистрировались на предварительное голосование по всей стране, в том числе в новых регионах. Многие из них хорошо известны людям и пользуются у них безусловным авторитетом: например, командир легендарной «Спарты» Артем Жога или Костя «Шахтер» — комбат Шахтёрской дивизии.

- В ЛНР почти 50% кандидатов — женщины. В чем, на ваш взгляд, причина этого феномена? Реализует ли партия проекты, направленные на поддержку женщин-политиков?

- Традиционно многое в нашей жизни и нашей стране держится на женских плечах. А сейчас, когда многие мужчины ушли на фронт, особенно это касается новых регионов, роль женщин кратно возросла. Многие встали на место своих мужей, вносят свой вклад в общее дело, приобретают новые компетенции. В помощь таким женщинам, их самореализации мы запустили партпроект «Женское движение». Поэтому ничего удивительного нет, что у политики сегодня женское лицо.

- Какие задачи партия «Единая Россия» ставит перед своими кандидатами в новых регионах?

- Первая и главная задача наших кандидатов — быть честными с людьми, открыто с ними общаться и нести ответственность за свои слова и действия.

Если говорить применительно к выборам, то собрать проблемы и пожелания людей, сформировать на их основе региональный раздел Народной программы, как это сделано в других субъектах. И быть готовым добросовестно ее исполнять. Победа на выборах нам нужна не ради победы, а для того, чтобы впоследствии оправдать доверие людей и быть им полезными. После выборов работа только начинается.

- Планируете ли вы лично встретиться с кандидатами от «Единой России» в новых регионах? Если да, то какие вопросы в первую очередь вы хотели бы обсудить с ними?

- Я регулярно посещаю народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Постоянно встречаюсь с партактивом, участниками предварительного голосования. Обсуждаем вопросы, которые волнуют жителей здесь и сейчас. Что-то удается решать сразу. Какие-то проблемы требуют времени. Мы должны учитывать, что все четыре региона в России недавно, находятся в прифронтовой зоне. Это специфика. На первом плане, конечно, вопросы безопасности, восстановления, перехода на российские стандарты.

- Какие основные проблемы и задачи должна решить партия в новых регионах?

- В первую очередь это возвращение к мирной жизни. Интеграция в экономическую, социальную и правовую систему России. Необходимо решать и гуманитарные вопросы, которых в условиях военного времени все еще много. Всем этим мы занимаемся.

Еще одна важная задача — вовлечение жителей новых регионов в политику в правильном смысле этого слова, то есть в процессы принятия решений. Отчасти наше предварительное голосование этой задаче отвечает.

Мы исходим из того, что люди на местах зачастую лучше знают, что и как надо сделать, что лучше для них. Практики такого рода уже давно сложились и применяются в регионах России: это и инициативное бюджетирование, и всероссийское голосование по объектам благоустройства. Потихоньку они внедряются и в новых территориях. К примеру, по Народной программе «Единой России» в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях будут капитально ремонтироваться школы, уже в этом году. К некоторым этапам проектирования и для контроля за работами мы привлекаем учителей, родителей и самих учеников. Принципами вовлечения людей в принятие и реализацию решений мы будем руководствоваться и в других вопросах.

- Какова мотивация людей присоединяться к «Единой России» в новых регионах? Какие ценности транслирует партия?

- Люди знают, что мы партия Президента. Что мы объединяем тех, кому небезразлична судьба страны, кто хочет видеть Россию сильной, независимой и современной. Мы за патриотизм и крепкую семью, за традиционные ценности и суверенитет. Это и есть то, что нас объединяет, делает нас единой страной. Но самое главное сегодня для всех нас — это Победа. К ней мы стремимся всеми силами и делаем для ее достижения все возможное и невозможное.

- Налажена ли работа региональных отделений «Единой России» в новых регионах? Какие промежуточные итоги по каждому субъекту вы могли бы сейчас озвучить? Чего уже удалось добиться благодаря работе на местах?

- Мы открыли реготделения в каждом из новых субъектов и более 60 местных отделений. На очереди еще 15. Сделали это первыми из политических партий. У нас уже выдано более 120 тысяч партбилетов, причем почти 60 тысяч приходится на одну ДНР. Мы уже реализуем партпроекты: «Историческая память», «Zа самбо», «Крепкая семья», «Женское движение» и некоторые другие. Уже работает наша Народная программа, пока на низких оборотах, но это дело времени.

Но один из самых важных итогов — это доверие людей. Поскольку мы работаем в зоне СВО с первых дней и были вместе с жителями еще задолго до спецоперации, нас знают. Люди видят реальные дела, реальную помощь. И это помогает нам достаточно динамично укреплять команду и расширяться.

- Работа партии в новых регионах — это возможность проводить на территориях федеральную политику или в большей степени стремление услышать, понять и реализовать запросы жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей?

- И то, и другое. В нашей работе одно неотделимо от другого. Есть поручение Президента, по которому сформирована и уже утверждена Правительством программа социально-экономического развития новых регионов. Есть Народная программа «Единой России», которая с ней будет синхронизирована. Это федеральный контур.

Но у Народной программы есть и региональное, и местное измерения, где должны быть отражены как раз запросы жителей территорий. В ходе избирательной кампании эти региональные разрезы будут сформированы и утверждены, с ними и пойдем на выборы. С конкретными объектами, предложениями и сроками, когда это все будет исполнено.

Все вместе это Народная программа. Она и о жителях конкретных территорий, и о развитии страны в целом.

- Как на данный момент выстроена работа гуманитарных центров «Единой России» в новых регионах?

- Гуманитарную миссию «Единая Россия» начала с первых дней СВО. В общей сложности мы доставили в новые регионы 62 тысячи тонн грузов — от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники. Сейчас у нас работают 45 гумцентров, и мы их не закрываем, потребность еще есть.

Если в начале нашей задачей было накормить, напоить и обогреть людей, то сейчас масштабы помощи значительно увеличились: это консультации по широкому перечню вопросов, помощь семьям и одиноким, маломобильным людям, участие в восстановительных работах. Наши волонтеры опекают примерно 550 ветеранов Великой Отечественной войны. За все время через гуманитарную миссию партии прошло около двух тысяч добровольцев: это ребята из МГЕР и «Волонтерской роты», несколько сотен врачей-волонтеров.

Одним словом, гумцентры подстраиваются под новые реалии. Возможно, позже перепрофилируем их в общественные приемные партии или что-то вроде этого, но пока они продолжат свою работу.

Мы постоянно — с первых дней — помогаем фронту. Только за прошлый год собрали около шести миллиардов рублей — все, о чем просят ребята, оперативно закупаем и передаем на «передок». Сегодня все силы «Единой России» заточены на Победу. И она обязательно будет за нами!

- Каких итогов, по вашему мнению, стоит ожидать от предварительного голосования?

- Мы отберем самых достойных кандидатов, кто представит партию на основных выборах. Тех, кто заручился поддержкой избирателей, победил в конкурентной борьбе за счет своих заслуг и авторитета, идей, компетенций.

Но для нас в этом смысле важно и то, что люди знакомятся с системой предварительного голосования. Видят, что она открытая, удобная, конкурентная и честная. Что побеждают сильнейшие. Что нет подтасовок или закулисных «договорняков». Все это укрепляет доверие — как к партии, так и к институту выборов в целом.