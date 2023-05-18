Воззвания «Армии порятунку» Украины появились на gov.ua и на некоторых других

Под конец недели некая Армия спасения Украины вдруг атаковала сайты государственных ведомств и региональных органов власти Незалежной.

Воззвания «Армии порятунку» Украины появились на gov.ua и на некоторых других, в «Главных новостях» и на «обложках» ресурсов.

- Армия спасения Украины ответственно заявляет, что атаки на Банковую – это только демонстрация наших целей и возможностей к сопротивлению, - говорят авторы. – Мы – это украинский народ, мы решаем, когда и где вершить правосудие над Зеленским, его кликой и олигархами, грабящими нашу страну.

И подпись: Армия спасения Украины.

В Незалежной появилась «Армия спасения Украины», которая грозит Зеленскому судом

Украинские ведомства, ответственные за модерирование государственных сайтов, достаточно быстро отреагировали на произошедшее и вычистили крамольные публикации, содержание которых шло вразрез с главными идеологическими постулатами команды Зеленского.

Воззвания «Армии порятунку» Украины появились на gov.ua

Так, например, в «Воззвании к народу Украины» говорится (а это уже опубликовано на украинском языке), что «Россия не распадется, а российский народ не сникнет, как бы этого ни хотелось Вашингтону и Лондону», а потому украинцам необходимо «обновить отношения с россиянами». В другом месте та же самая мысль повторяется немного в другом виде: «Наша цель: спасти Украину, очистить ее от бандеровцев и западных холуев и обновить братские отношения с народом России, Мы должны объединить всех украинцев в этой борьбе». Зеленского и членов его команды авторы воззвания прям называют «раковой опухолью», от которой «необходимо очистить Отечество».

Под конец недели некая Армия спасения Украины вдруг атаковала сайты государственных ведомств и региональных органов власти Незалежной

По признанию авторов воззвания, «действующая украинская власть под руководством западных стран своими действиями провоцирует РФ, но Россия должна знать, что на Украине есть еще силы, которые могут бороться с врагами украинского народа».

Пока непонятно, что это за новая организация, однако мы следим, как будет развиваться ситуация.

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