Модель Алеся Кафельникова прервала молчание после громкого скандала вокруг домашнего насилия: «Нам стало сложнее общаться с мамой»

Фото: соцсети

Два года назад модель и дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова Алеся стала женой бизнесмена Георгия Петришина. Недавно у пары родилась дочь, они ведут закрытую жизнь, не делятся подробностями в светской хронике.

Сегодня мама Алеси Кафельниковой Мария Тишкова, которая живет в последнее время на Бали, написала пост в соцсетях, в котором обвинила зятя в абьюзе.

- Боль из-за событий в Москве. Это возвращение Алеси, их очередной скандал с Егором. Он записывает компроматы на нее и кошмарные видеодопросы. Пересылает каким-то, на его взгляд, нужным людям... Я чувствую, что мои финансовые обстоятельства и большое расстояние просто удерживают меня от того, чтобы кинуться на помощь. Мне хочется драться с Егором, мне хочется защищать своего ребенка, каким бы он ни был… Я знаю родителей Егора и понимаю, что он тоже чей-то ребенок… Но почему он такой жестокий?! Иногда таким образом люди просят, чтобы им помогли остановиться, иначе они не могут контролировать сами себя, - написала женщина в соцсетях.

Этот пост сильно расстроил Алесю. Девушка намекнула в эксклюзивном интервью KP.RU , мол, в последнее время с ее мамой происходят странные вещи.

Фото: соцсети

- Сейчас столько внимания нашей семье. Я хочу сказать, спасибо за беспокойство. Мы с Егором в порядке, у нас все хорошо, - сказала KP.RU Кафельникова.-Но мы переживаем за мою маму. В последнее время нам правда сложнее стало с ней общаться - возможно, из-за каких-то вещей или людей, которые ее окружают. Мы очень расстроены. Но верим, что мама вернётся к нам и мы сможем общаться, как прежде. А пока мы хотим взять паузу и спокойно жить дальше, без внимания прессы к нашей семье, - заключила модель.