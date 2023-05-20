СССР оставил после себя Африке электростанции, заводы и университеты. Поэтому там и сейчас верят в Россию

Асуанский гидроузел Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К Африке у россиян отношение всегда было трепетным и очень дружелюбным. Даже несмотря на известную детскую страшилку из сказки Чуковского – «не ходите, дети, в Африку гулять». Ведь ни в работорговле, ни в колонизации Африки Россия никогда не участвовала. В отличие от развитых западных стран.

Что же касается Советского Союза, то именно СССР принадлежит большая заслуга в освобождении африканских стран из-под колониального ига: Франция и Великобритания в 1960 году были против принятия Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, но под давлением СССР этот документ был ООН принят, что придало мощный импульс освобождению Африки.

Масштабы советской помощи молодым, независимым африканским странам впечатляет – на Черном континенте были построены ГЭС и ТЭЦ, нефтеперерабатывающие, машиностроительные и металлургические заводы, велась геологоразведка, были открыты больницы, школы и вузы; в Африке работали советские врачи, учителя, геологи, инженеры. При участии советских специалистов на континенте открылось более 600 предприятий! В преддверии международного Дня Африки «Комсомолка» вспомнила, какие есть вещественные доказательства дружбы между нашим и африканскими народами.

Асуанский гидроузел (Египет)

Эта крупнейшая гидроэнергетическая система сооружений на африканском континенте стала одной из самых больших в мире. Советские инженеры и строители, участвовавшие в ее возведении, работали в режиме жесткой конкуренции с британскими и американскими специалистами, которых правительство Египта привлекло к реализации проекта. Из СССР в Египет было поставлено порядка 750 тыс. тонн материалов и оборудования, произведенных на более чем 300 советских предприятиях. И вот уже более полувека Асуанская ГЭС снабжает Египет электроэнергией, а плотина защищает от наводнений и позволяет регулировать орошение земель в долине Нила, в которой проживает 99% населения Египта.

Бокситодобывающий комплекс (Гвинея)

Став одним из крупнейших промышленных объектов, возведенных в Африке при помощи СССР, этот комплекс был введен в эксплуатацию в 1974 году в рекордно короткие сроки. На нем добывалось до 3 млн. тонн бокситов в год, половина от которых направлялось в счет погашения кредита на советские предприятия, что покрывало треть потребностей алюминиевых комбинатов Советского Союза. Сейчас этот завод принадлежит российской корпорации «Русал».

Гидроэлектростанция «Капанда» (Ангола)

В ее проектировании и строительстве помимо Анголы и России принимала участия еще и Бразилия. Но именно на Советский Союз пришлась основная и самая сложная доля - поставка оборудования, осуществление монтажа и пусковых операций. Теперь «Капанда» - одна их трех крупнейших африканских ГЭС, вырабатывающая в среднем 3 млрд. кВт/часов в год.

Гидроэлектростанция «Капанда» Фото: wikimedia.org

Металлургический завод (Нигерия)

Сначала советские геологи нашли в Нигерии богатое железнорудное месторождение Итакпе-хилл. И нигерийское правительство обратилось к СССР с просьбой о помощи в строительстве там металлургического завода. Советский Союз взял на себя проектирование, возведение и монтажные работы, а также поставку для этого предприятия оборудования. Кроме этого в СССР были подготовлены нигерийские специалисты – инженеры и металлурги. К 1990 году практически все было готово к пуску предприятия, но в Нигерии решили заморозить проект.

Цементный завод и золотодобывающее предприятие (Мали)

Запущенный в эксплуатацию и построенный при помощи СССР первый в Мали завод по производству цемента сразу после пуска спровоцировал в Мали и соседних с этим государством странах строительный бум. Построенный в 1970 году он до сих пор выпускает цемент прекрасного качества, пользующийся огромным спросом. Также в Мали советские специалисты разведали и подготовили к добыче золота шахту «Калана», отличительной особенностью которой является то, что драгоценную руду на ней до сих пор добывают на глубине 200 м.

Горно-обогатительный комбинат (Республика Конго)

Огромное предприятие советские специалисты совместно с конголезцами построили в Мфуати всего лишь за два года. Оно стало перерабатывать руду, производя до 30 тыс. тонн свинцового концентрата в год, часть из которого экспортировалась в СССР в счет оплаты полученного кредита. Именно конголезский свинец не в последнюю очередь способствовал обеспечению нужд советского мирного атома. Позднее этот комбинат перешел в полную собственность одной из местных компаний.

Гидроэлектростанция «Мелка Вакана» (Эфиопия)

Советско-эфиопское экономическое сотрудничество осуществлялось аж о 65 направлениям. Благодаря СССР в Эфиопии появились: первый нефтеперерабатывающий завод (сейчас он находится на территории независимой Эритреи), четыре нефтебазы, теплоэлектростанция, тракторный завод, политехнический институт. А также гидроэлектростанция «Мелка Вакана» мощностью в 153 мегаватт. В дополнение к ГЭС СССР поставил еще и линии электропередач. В настоящее время российское «Интер РАО - Экспорт» совместно с эфиопскими коллегами рассматривают возможность модернизации этой ГЭС.

Шоссе на восточном побережье (Мадагаскар)

Поселки Анцапанана и Мануру, расположенные на побережье Мадагаскара, являются главными населенными пунктами на восточной части этого островного государства. Веками их связывала грунтовая дорога, приходившая в негодность в период дождей. Также отдельные участки этой дороги разделяли целых шесть паромных переправ. При помощи СССР весь 245-километровый путь превратили в асфальтовое шоссе, заменив переправы на специально спроектированные мосты.

ВОПРОС РЕБРОМ

А что сегодня?

Современную Африку в России называют континентом новых возможностей. Многие африканские страны стали называть «африканскими львами» (по аналогии с «азиатскими тиграми»), поскольку в них увеличивается рост потребления, повышается спрос, растет прослойка среднего класса.

Россия поставляет в африканские страны продукты нефтепереработки, удобрения, станки, химикаты, машиностроительную и сельскохозяйственную продукцию. Африканцы, в свою очередь, приветствуют российские инвестиции и технологии. На Черном континенте сегодня активно действует ряд крупных российских компаний, среди которых «Газпром», «Ренова», «Русал», «Росатом», «Евраз», «Северсталь» и др. Причем российский бизнес содействует появлению и развитию у африканских стран собственной промышленности и производства, а также демонстрируют высокую социальную ответственность, одним из примеров которой является помощь корпорации «Русал» народу Гвинеи в борьбе с лихорадкой Эбола. В разгар эпидемии этой лихорадки «Русал» построил в Гвинее специальный медицинский центр, на базе которого не только лечат и вакцинируют людей, но и готовят врачей-эпидемиологов.

ЦИФРА

Более 80 тысяч африканцев получили дипломы советских университетов, отучившись в СССР. Вернувшись на родину, они стали интеллектуальной и политической элитой своих стран. Еще почти полмиллиона жителей континента получили высшее или среднее образование в учебных заведениях, построенных в Африке советскими спецами.