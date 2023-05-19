Обе стороны готовы к наступлению: Что на самом деле происходит сейчас в зоне спецоперации на Украине

У нас наступательные действия идут под Купянском в Харьковской области, по направлению Кременная – Красный Лиман Фото: Александр КОЦ

Последние события в зоне СВО и на международной арене мы обсудили в утреннем эфире «Радио «Комсомольская правда» Ивана Панкина и Игоря Виттеля с Александром Казаковым, политологом и бывшим советник главы ДНР Захарченко

ПЕРЕГОВОРЫ И БРИКС

- Есть готовность прямо сейчас у российской стороны к переговорному процессу с Киевом?

- Давайте посмотрим на миротворческие инициативы, которые прозвучали в последнее время, вынеся за скобки Ватикан. Была инициатива Китая. Было громкое, с резонансом, заявление президента Бразилии Лулу. И заявление президента ЮАР.

- Три страны БРИКС и столица католицизма...

- Это дипломатическая игра мирового масштаба. Повышаются ставки большой, не западной коалиции. У Индии тут своя игра. К концу мая для всего мира будет очевидно, что БРИКС и не западная коалиция - за мир, а западная коалиция - за войну.

- Это картина нас устраивает?

- С точки зрения общественного восприятия — да. Принимая делегацию африканских государств — мы говорим об урегулирование конфликта. С лидером Китая — о том же. Это дипломатический фронт, на котором идет большая спецоперация.

- Идти она будет сколько?

- Долго. У нас летом две ключевые отсечки. Одно ключевое событие в западной коалиции, и второе - в не западной. Западная – это июльский саммит НАТО. Наша – встреча БРИКС в августе. Там произойдут события, которые расставят многие точки над «i».

- Какие?

- На саммите НАТО ключевое событие – формулирование оборонной стратегии альянса против России. Адмирал Роб Бауэр говорил, что это наш конфликт, она во многом идет по стратегическим планам 70-х годов, когда НАТО собиралось воевать против Варшавского договора.

- А на саммите БРИКС что может произойти?

- На саммите БРИКС будет объявлен список стран, которые официально подали заявки на вступление в БРИКС либо в качестве наблюдателей, либо для полноценного вступления. Этих заявок - их уже 18. И для западной коалиции это будет шок. В августе БРИКС станет организацией пяти континентов. Добавятся Нигерия и Египет, а в Латинской Америке к Бразилии добавится Аргентина. Но самый большой «подарок» для США – Мексика. И все эти страны внимательнейшим образом следят за тем, что происходит на театре военных действий в Северном Причерноморье.

КОГДА КОНТРНАСТУП

- В зоне СВО с нашей стороны какие-то наступательные действия сейчас предпринимаются?

- У нас наступательные действия идут под Купянском в Харьковской области, по направлению Кременная – Красный Лиман. Действия идут под Авдеевкой, в Марьинке. Если удастся взять в котел противника в Авдеевке, то эта операция сразу превратится в оперативную. Даже Бахмутская операция, — ее можно интерпретировать как попытку выйти на берега канала Славянск – Донецк. Это естественная преграда, на которой удобнее организовывать оборону, как и в Харьковской области на берегах Оскола.

- И в каком состоянии линия соприкосновения?

- В состоянии неустойчивого равновесия. При котором обе стороны готовы к наступлению - мы в большей степени, противник в меньшей.

- Так почему мы не наступаем масштабно?

- Рассчитываем на то, что в наступление пойдет противник. Мы готовы отразить это наступление - и перейти в контратаку. Киевский режим не хочет идти в наступление. Но если получит приказ, то пойдет убиваться об стену. При том выйдет из-под тех защитных зонтиков, под которыми находится сейчас, включая прифронтовую ПВО. И понесет колоссальные потери, несопоставимые даже с сегодняшними потерями в Бахмуте.

- А наша стратегия?

- Начиная с конца января мы выстраиваем оборонительный вал… Исправляем ошибки осени. И выжидаем. При том это украинское наступление мы срываем нашими мощными ударами. Не только по тактическим тылам, но и по стратегическим.

ГЛАЗА «ОТКРЫЛИСЬ»

- Бьем-бьем, а у Киева ресурсы не кончаются - или не так?

- Мы выбиваем у киевского режима боекомплект, ГСМ, технику, живую силы. Подрываем наступательные способности, которые не успевают компенсировать. У нас логистика удобнее. И мы работаем в зоне конфликта произведенными нами боеприпасами и техникой. В отличие от противника, который с колес работает с БК, которые идут поставками с Запада. И если мы срываем эти поставки, то у них наступают большие проблемы.

- Но при вероятном большом прорыве логистические схемы изменятся?

- В Киеве рассчитывают на это, что они якобы прорвут оборону и приблизятся к нашим границам, перерезав маршруты поставок.

- А у нас сейчас что - новая тактика?

- Многие об этом спрашивают — может, так с самого начала и было задумано? Медленно перемалывать их силы, делая 3, а где и 5 рубежей обороны? И ждать, пока пойдут, — и уничтожать, в это же время ракетами обстреливая склады, бункеры и прочее. Чтобы их большое наступление так и не состоялось.

- Среди наших целей - сбережение и мирного населения, и жизней наших бойцов.

- Находясь в интенсивной обороне, мы, разумеется, их сберегаем. Наступательная операция – это всегда потери для того, кто наступает. И в этом смысле это стратегия. Но у нас были проблемы с тем, чтобы разрушать военную инфраструктуру в глубине противника. Прежде было мало глаз. Теперь их стало радикально больше.

- Вы что имеете в виду?

- Официальной информации об этом нет, но есть числа, после которых мы стали наносить удары значительно точнее. Значит, появились «глаза». И это не столько люди, которые сидят и ставят маячки. Это, скорее, спутники.

НАШЕ ВЛИЯНИЕ

- Влияние Турции в конфликте по прежнему велико?

- Ну вот по поводу зерновой сделки, которая снова всех взбудоражила. Было заявление главы нашего МИДа. Прозвучали слова, что никакого отношения продление зерновой сделки не имеет к выборам в Турции. Ну, а что еще должен был сказать российский министр иностранных дел?

- Оппонент турецкого президента нас во вмешательстве во внутренние дела обвинял...

- Разумеется. Но мы постоянно подчеркиваем, что не вмешиваемся во внутренние дела других государств. Не навязываем свои модели развития. Не критикуем их за то, как они внутри себя живут. Это та самая позиция, которая привлекает к нам весь не западный мир.