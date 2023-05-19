«Сила в открытиях»: Русское географическое общество запустило социальный проект в ЛНР и ДНР

Фото: Ксения Гасица/www.rgo.ru

РГО при поддержке Фонда президентских грантов запустило новый социальный проект для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Проект «Сила в открытиях» направлен на формирование непрерывной системы дополнительного образования в области географии и смежных наук для молодёжи и людей с ОВЗ, в том числе посредством гражданской науки.

«Сила в открытиях» призвана расширить круг участников инициатив РГО. Привлечь их в такие проекты, как «Окружающий мир», «Краеведческая миссия» и Молодёжный клуб РГО. Создать людям с ограниченными возможностями здоровья максимально комфортные условия для практической работы в полевых мероприятиях, походах и экспедициях. Одновременно с этим РГО продолжит сбор актуальных теоретических данных, необходимых для совершенствования и разработки новых инклюзивных научно-просветительских и туристических программ.

«Во все времена не было таких преград, которые остановили бы русских путешественников. – подчеркнул первый заместитель Исполнительного директора РГО Илья Гуров. - Для наших соратников по РГО в их исследованиях не были непреодолимым барьером и проблемы со здоровьем. Достаточно вспомнить страдавшего тяжёлой формой малярии Н.А. Ивашинцова или целым букетом тропических болезней Н.Н. Миклухо-Маклая. А если взять в руки воспоминания Почётного Президента РГО В.М. Котлякова, то можно узнать, что тяжёлая язва желудка не помешала ему совершить зимовку (!) в первой советской экспедиции в Антарктиде. Иными словами, все ограничения для путешествий, скорее, у нас в головах. Если организация экспедиции будет правильной, то даже для людей с первой группой инвалидности она будет не только преодолима, но и принесёт важные положительные эмоции, уверенность в своих силах. Именно на организацию таких экспедиций для молодёжи, в том числе направлен наш проект "Сила в открытиях". А учитывая непростую ситуацию, он будет более чем актуален для молодёжи из наших новых регионов и ветеранов СВО».

Для того чтобы содержание и идеи проекта смогли раскрыться в полном объёме, чтобы его охват был максимальным, РГО привлечёт до 5 тыс. добровольных помощников. Они смогут помогать как при прямых контактах, так и дистанционно, консультационно и в виде онлайн-сопровождения. Для добровольцев, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик, будет разработан и специальный очный формат.

Присоединиться к проекту можно, заполнив заполнить анкету по этой ссылке