Так выглядит Решеточник красный. Фото: park_riviera_sochi

«Редкий ядовитый гриб захватывает леса в России», «он очень опасен, даже прикасаться нельзя», - пугающие посты стали появляться уже не только в пабликах Краснодарского края. На фото «злодей» выглядит необычно и даже забавно -как яйцо, только красный и в виде решетки. Весной фотографиями красного решеточника начали делиться жители Сочи, затем – те, кто увидел его и в других уголках Кубани. А потом в соцсетях возникли одиночные сообщения, что редкого пришельца видели уже в других регионах - Воронежской и Тамбовской областях, Подмосковье (в частности, его заметили в Электростали).

Описание и опасность красного гриба решеточника

Красный решеточник - гриб экстравагантный, на других он непохож. Выглядит примерно как яйцо или мячик размером около 10 см. Ножки нет, он будто просто лежит на земле. Там, где с ней соприкасается - белое основание, а сам гриб яркого красного цвета. И весь в решетку! А внутри полый. Неудивительно, что за такой странный вид его зовут инопланетным. Еще и запах неприятный, как у тухлого мяса. Точно с другими грибами не перепутаешь!

Что будет если съесть красный решеточник? Эксперты не называют его смертельно ядовитым, однако и к съедобным он не относится. В нем просто нечего есть! Никакой питательной ценности. И, тем более, это редкий краснокнижный гриб, его в принципе не нужно трогать. Однако если всё-таки попробовать "красную шапочку", вероятнее всего, желудку не поздоровится.

- Красный решеточник - несъедобный. Хотя и угрозы не представляет: если дотронетесь до него, ничего страшного не произойдет. Нужно будет только тщательно вымыть руки, - рассказал сайту kp.ru старший преподаватель Кафедры биологии и экологии растений Кубанского госуниверситета Даменик Кассанелли.

Впрочем, прикасаться к нему вряд ли захочется, если у вас нет сильнейшего насморка. Красный гриб причудливой формы пахнет тухлым мясом. Так он привлекает мух, которые подкрепятся и разнесут споры по окружающей территории.

Гриб решеточник в России

Неужели странный инопланетный гриб расползается по всей России? И теперь опасаться ядовитого пришельца нужно повсеместно? Специалисты говорят: вот на юге России грибов действительно стало больше, а вот остальное - единичные случаи.

- Этот гриб - «пришелец» из территорий, близких к экватору. Поэтому и облюбовал теплые края: побережье Черного моря, Краснодарский край, Крым, реже Адыгею, - говорит Даменик Кассанелли. - Стал ли в этом году красный решеточник встречаться чаще из-за теплой погоды? Возможно. Перекочует ли в соседние регионы? Едва ли. Максимум - встретится пару раз вПодмосковье, и то при условии, если туристы случайно растопчут его и на обуви перевезут споры. Севернее, например, в Санкт-Петербурге, растет только в оранжерее. Зато способен мигрировать дальше на юг - в Турцию, Грузию.

Так что грибы, которые видели жители разных областей Центральной России появиться в наших широтах могли. Но вряд ли надолго. Споры могли привезти с собой туристы, погода позволила им расти… Но ведь сейчас опять похолодание.

Кстати, необычный гриб, согласно Красной книге России, можно изредка увидеть в Ярославской и Калужской областях, Северной Осетии-Алании, а еще в оранжереях Екатеринбурга и Алтайского края.

Но жителям Центральной России расслабляться не стоит. Кроме красного инопланетного гриба, у нас есть и другие ядовитые пришельцы. В последние годы, по словам эксперта, разрастаютсятонкая свинушка, красные и пантерные мухоморы. А еще белый и серый навозник, которыйможет вызвать отравление в сочетании с алкоголем.