Яндекс Доставка начала развивать грузовую логистику для Авито

Яндекс Доставка и Авито объявили о новом этапе сотрудничестве в сфере логистики. Платформа для онлайн-коммерции начала тестировать в Москве и Санкт-Петербурге тариф «Грузовой» от Яндекс Доставки. Такая перевозка будет доступна покупателям на Авито — при покупке крупногабаритных товаров весом до 60 килограмм, например, мебели или бытовой техники.

Курьеры, которые берут заказы в Яндекс Доставке, выполняют их «от двери до двери». Время подачи грузовой машины в сервисе в Москве и Санкт-Петербурге в большинстве случаев не превышает 30 минут. Покупатели могут отслеживать машину, как и заказ на экспресс-доставку, в приложении Яндекс Go.

На время транспортировки деньги покупателя заморожены через «Безопасную сделку»: пока клиент не подтвердит получение, продавцу не переведут средства. Если вещь не устроит, от нее можно бесплатно отказаться. В таком случае курьер сразу повезет товар обратно продавцу — эту доставку оплачивать не нужно.

Ранее Яндекс Доставка и Авито уже реализовывали совместные проекты. С 2020 году можно заказать перевозку покупок в рамках одного города во всех городах России, где действует сервис Яндекс Go. До мая-2023 для Авито Доставки было установлено ограничение веса посылки в 20 килограмм.

Теперь лимит по весу посылки вырос до 60 килограмм. Предусмотрена максимальная цена заказа (т.е. сумма, за которую продают товар) — 30 000 рублей на старте, с перспективой повышения лимита до 50 000 рублей.

В правилах новой услуги нет ограничений по этажу вывоза или доставки вещей. На разгрузку и погрузку у курьеров есть около 15 минут. Разборку, упаковку или сборку они не проводят.

Сервисы сообщили, что пока услуга в тестовом режиме доступна части пользователей. Полный запуск в Москве и Санкт-Петербурге запланирован до конца лета этого года.

Согласно статистике Авито, за 2022 год продажи крупногабаритной бытовой техники на платформе выросли на 15%. Мебель прибавила более 30%. Наиболее востребованы крупногабаритные товары – диваны и кресла, шкафы и прочие системы хранения.