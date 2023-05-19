Летать на Кубу будет авиакомпания «Россия», входящая в группу компаний «Аэрофлот» Фото: Shutterstock

Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля - об этом объявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в пятницу, 19 мая.

- Республика Куба для нас ключевой партнер и популярное место отдыха россиян. Здесь не требуется виза и совсем скоро будет расширено применение карты «Мир» на острове, - отметил вице-премьер.

Организовать регулярные авиарейсы поручили «Аэрофлоту».

КАКИЕ САМОЛЕТЫ БУДУТ ЛЕТАТЬ НА КУБУ С 1 ИЮЛЯ

Летать на Кубу будет авиакомпания «Россия», входящая в группу компаний «Аэрофлот», сообщил генеральный директор национального перевозчика Сергей Александровский.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю на лайнерах Boeing-777.

В воздушном парке перевозчика, по официальным данным, 10 таких дальнемагистральных самолетов. Они рассчитаны на 373 либо 457 пассажиров, в зависимости от модификации. Дальность полета - до 14500 км.

ЧАРТЕРЫ ЕСТЬ И СЕЙЧАС

- На сегодняшний день между Республикой Куба и Россией есть прямое чартерное авиасообщение - шесть рейсов в неделю. Таким образом, совокупный пассажиропоток (чартерные и регулярные перевозки) по итогам года может составить до 150 тысяч человек, - уточнил Дмитрий Чернышенко.

Чартерные рейсы на кубинские курорты Варадеро и Кайо-Коко выполняет авиакомпания Nordwind, а туры с перелётом этими бортами предлагают туроператоры Pegas Touristik и ANEX Tour.

СКОЛЬКО БУДУТ СТОИТЬ БИЛЕТЫ

Билеты на регулярные рейсы Кубу появятся в продаже через неделю, пообещал Сергей Александровский. О ценах пока готовить сложно.

Для сравнения: билеты на чартеры авиакомпании Nordwind из Москвы в Варадеро на июль сейчас можно купить за 160 тысяч рублей (туда-обратно). Они есть в открытой продаже на сайте авиакомпании, необязательно приобретать в составе пакетного тура. Но цена, мягко говоря, не радует. И это, кстати, самый дешёвый безбашенный тариф! Так что выгоднее выбрать готовый тур, там более что стоимость десяти дней отдыха с вместе перелётом часто бывает сравнима с расходами на билет.

За перелёт со стыковками из Москвы в Гавану и обратно сейчас просят минимум 190 тысяч рублей, и в большинстве случаев это очень долгий путь с двумя-тремя пересадками.

КАК БЫТЬ С АВИАСАНКЦИЯМИ

Воздушное пространство Европы, США и многих других стран закрыто для российских самолётов. Как лайнеры «России» доберутся до Острова Свободы, через половину Земного шара?

Скорее всего, маршрут будет такой же, как и у чартеров авиакомпании Nordwind. Через север. Самолёты берут курс на Арктику, облетают закрытое воздушное пространство Норвегии и Исландии, а дальше выполняют полёт над Атлантическим океаном, в нейтральном воздушном пространстве.