Из-за аномальной жары в Канаде бушуют лесные пожары

Запад Канады накрыло дымом Фото: REUTERS

Центр и запад Канады накрыла аномальная жара, нетипичная не только для конца календарной весны, но и вообще для этой части североамериканского континента.

Температурный рекорд в +32 градуса по Цельсию был зафиксирован на канадско-американской границе, в районе Сиэтла в прошлый вторник.

Последствием этого стали лесные пожары: сейчас массивных очагов возгорания леса там более девяноста. И как показывают спутниковые снимки, дым от пожаров окутал почти всю провинцию Альберта и даже часть соседних с ней американских штатов – Миннесоты и Северной Дакоты.

Более 20 тыс. человек уже эвакуированы из своих домов.

Волны аномального тепла приходят в Канаду все чаще и чаще. Климатологи уже отказываются называть их аномальными, считая, что они являются последствиями изменениями климата, и уже совсем скоро Страна Кленового Листа будет находиться в зоне не северного, а южного климата.

Прекращена добыча нефти на нескольких месторождениях не только в Альберте, но и в провинциях Британская Колумбия и Саскачеван. И это, по подсчетам экономистов, может повлиять на мировые цены на энергоносители, поскольку ряд нефтедобывающих компаний рассматривают возможность длительной приостановки своей деятельности на западе Канады, что приведет к дефициту порядка 240 тыс. баррелей нефти в день. В целом же в тех районах Канады, которые уже находятся в зонах с очень высоким или экстремальным рейтингом опасности лесных пожаров, добывается 2,7 млн. баррелей нефти в сутки.

Подобные события Канада пережила в 2021 году: тогда в начале лета аномальная жара накрыла Британскую Колумбию, и количество жертв составило 860 человек.