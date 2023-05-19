Лучшие десерты к чаю от «Комсомольской правды»

С 2019 года 21 мая во всем мире отмечают Международный День чая

Чай - один из древнейших напитков на Земле, история которого насчитывает не одну тысячу лет. Он по праву считается №2 после воды. С 2019 года 21 мая во всем мире отмечают Международный День чая.

Чтобы собраться с близкими за чашечкой чая не нужен повод. А вот вкусный десерт окажется очень даже кстати! Предлагаем вам самые простые рецепты из книг, выпущенных в издательском доме «Комсомольская правда». Приготовить эти десерты сможет даже начинающий кулинар!

Абрикосовый пирог

Рецепт из книги «Больше чем тирамису».

Отличный сочный десерт, который вы обязательно полюбите.

Ингредиенты на форму 24 см.

Для пирога: 600 г абрикосов, 200 г муки, 130 г сахара, 80 мл подсолнечного масла, 50 мл молока, 2 яйца, пакетик разрыхлителя (около 15 г), цедра лимона, сахарная пудра для посыпки.

Яйца взбить с сахаром и натертой цедрой лимона. Продолжая взбивать, влить подсолнечное масло и молоко. Добавить просеянную с разрыхлителем муку.

Абрикосы нарезать ломтиками. Часть ломтиков добавить в тесто, перемешать и вылить в форму, застеленную бумагой для выпечки. Остальные выложить сверху по кругу.

Выпекать при 170 градусах около 50 минут, готовность проверить шпажкой. При подаче посыпать сахарной пудрой.

Ароматное песочное печенье

Рецепт из книги «В пирогах счастье».

Никакой раскатки теста и никаких формочек! Быстрота и легкость, с которой мы приготовим это лакомство, не перестает меня удивлять. Да, и кое-что еще удивительно — как быстро оно исчезает с тарелки!

Для теста: 250 г муки, 80 г сахара, 80 мл растительного масла, 1 яйцо, 1 желток,1 ч. л. ванильного сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, цедра лимона (или апельсина).

Яйцо и желток смешайте со всем сахаром и солью. Добавьте масло и цедру, перемешайте. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое и не липнущее к рукам тесто.

Разделите тесто на четыре части. Из каждой скатайте жгутики и нарежьте их ножом на небольшие кусочки (по 2–3 см). Выпекайте при 180 °с15–20 минут до зарумянивания.

Маффины «Двойной шоколад»

Рецепт из книги «Вкусные мечты».

Ингредиенты на 10–14 штук: 110 г пшеничной муки, 30 г какао-порошка, 3 г разрыхлителя, 2 г соды, 1 г соли, 105 г яиц, 180 г сахара, 120 г натурального йогурта или кефира, 70 г растительного масла без запаха, 70 г темного или молочного шоколада.

Муку, какао, разрыхлитель, соду и соль просеять и смешать. Взбить яйца с сахаром, йогуртом и маслом. Ввести сухие ингредиенты, перемешать. В конце добавить нарубленный шоколад. Разложить тесто по формочкам, заполняя их примерно наполовину.

Выпекать при 170 °С около 25 минут. Готовность можно проверить деревянной палочкой, она должна выходить из теста сухой. Остудить.

Клубничное суфле с творогом

Рецепт из книги «Десерты, привет! Сахар, пока!».

Ингредиенты: 90 г клубники, 80 г творога 5 %, 35 г фиников без косточек, 5 г желатина.

Собрать сок размороженной клубники, замочить в нем желатин. После набухания прогреть, чтобы желатин растворился, но не кипятить. В чашу блендера поместить клубнику, творог, финики и сок с желатином. Измельчить.

Выложить массу в квадратный контейнер, застеленный пищевой пленкой, или в квадрат для формовки салата (со стороной 10 см), застелив дно пергаментом. Убрать в холодильник до застывания, на это потребуется около 5 часов. После застывания нарезать на порции.

Пышные бисквитные вафли

Рецепт из книги «Из того же теста».

Ингредиенты: 150 г пшеничной муки, 80 г сливочного масла, 75 г сахара, 55 мл 20% сливок, 2 яйца (СО), 10 г кукурузного крахмала, 5 г разрыхлителя, 1 г ванилина.

Яйца взбить с сахаром в пышную светлую массу. Влить сливки и перемешать до объединения. Следом добавить остуженное сливочное масло и еще раз перемешать. По частям добавить просеянную муку, кукурузный крахмал, разрыхлитель, ванилин, соль, перемешивая вручную снизу вверх.

Разогреть вафельницу, при необходимости смазать панели маслом. Испечь вафли по инструкции к прибору и подать с любимыми добавками.

Миндальное печенье

Рецепт из книги «Торт как чудо».

Ингредиенты: 100 г миндальной муки, 20 г пшеничной муки (или муки без глютена), 50 г сахара + для обваливания, 1 яйцо, цедра 1 лимона, щепотка соли, миндальные лепестки для обваливания.

Соединить всю муку, сахар, цедру, соль и яйцо, скатать шарики. Половину шариков обвалять в миндальных лепестках, вторую половину — в сахаре. Выложить на противень, выпекать 15 минут при 200 °c.

Готовьте легко и просто вкусные десерты и наслаждайтесь чаепитием в кругу близких людей. Пусть ваш дом будет наполнен ароматами сдобы и ванили. Именно эти ароматы делают дом по-настоящему уютным.