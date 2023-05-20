Военная спецоперация на Украине 20 мая 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 мая 2023 года.

Российские подразделения заметно продвинулись в Артемовске, это признала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«В предместье города... тяжело выполнять боевые задачи, каждый метр - как километр. Некоторое продвижение российских военных видно и понятно», - заявила Маляр.

Кроме того, по ее словам, сейчас российская сторона имеет преимущество как в количестве вооружений, так и в числе военнослужащих.

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на пятницу был нанесен удар по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений украинских войск, а также складам вооружения, боеприпасов и техники иностранного производства.

Отмечалось, что все назначенные объекты были поражены, а также были нарушены снабжение, подготовка и формирование резервов ВСУ.

Российские военные уничтожили хранилище топлива украинской армии. Это произошло в районе населенного пункта Мервичи Львовской области, сообщил Игорь Конашенков.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что в результате поражения ракетой «Кинжал» американского ЗРК Patriot в Киеве могли погибнуть американские военные.