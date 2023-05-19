Инфошулеры и инфобарыги: Россияне предложили замены слову "инфоцыгане"

Россияне предложили замены слову «инфоцыгане» Фото: Евгения ГУСЕВА

В России предлагают запретить использование в средствах массовой информации термин «инфоцыгане».

Однако, как коротко и емко назвать блогеров, торгующих «воздухом», авторов пустых курсов о «саморазвитии»?! С таким вопросом мы обратились к своим читателям. Среди более чем 8,5 тысяч опрошенных россиян, наибольшую популярность набрал термин «инфошулеры», следом идет - «инфобарыги». Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 29% уверены, что торговцев «воздухом», «развивающих семинаров по личностному росту», и тому подобными «крайне полезными» курсами стоит назвать «инфошулеры».

20% россиян считают, что таким «умельцам» подошло бы наименование «инфобарыги».

17% участников опроса предлагают обозначать их шуточным словосочетанием «балаболы-затейники».

При этом, россияне в своих комментариях к проведенному опросу поддержали решение президента России и отметили, что «зря цыган прицепили. Интернетных попрошаек всякого рода всегда было много».

Опрошенные в ответах вспомнили и богатую культуру цыган: «Самобытный народ цыгане, свой разговорный язык, вековые традиции, одаренные музыканты, танцоры и певцы. Театр «Ромен», Николай Сличенко!»

Кроме того, читатели проявили инициативу и предложили свои варианты: «шарлатаны», «инфовралИ и инфобрехуны». Некоторые припомнили классику: «Да было уже название у Ильфа и Петрова. "Рога и копыта"».

Фото: Наиль Валиулин

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 8,5 тысяч человек.

Напомним, как писал сайт KP.RU, сегодня президент РФ Владимир Путин прилетел в Пятигорск на Совет по межнациональным отношениям. В ходе мероприятия к Путину с просьбой обратилась глава Национально-культурной автономии цыган России Надежда Деметер и попросила запретить позорящий ее народ термин.

По ее мнению, на развитие межнациональных отношений влияет распространение негативных стереотипов в отношении разных народов.

Российский лидер согласился с Деметер и отметил, «что касается блогосферы, влиять на нее не просто. Но в отношении СМИ это точно нужно сделать».