Американца, испугавшегося Третьей мировой, спас автомобиль «Тесла»

Упав с 80-метрового обрыва, автомобиль немного пострадал, а что касается пассажиров, то все они отделались мелкими царапинами Фото: EAST NEWS

Калифорнийский врач Дхармеш Патель не считал, что страдает от депрессии, а, по его собственному признанию, «чувствовал себя подавленным из-за войн и наркотиков в мире».

В результате, усадив жену и двоих детей в автомобиль «Тесла», он направил машину в пропасть.

Упав с 80-метрового обрыва, автомобиль немного пострадал, а что касается пассажиров, то все они отделались мелкими царапинами.

Прибывшим на место аварии полицейским жена Пателя сразу заявила, что все это было спланированной мужем попыткой самоубийства. Но сам врач сказал, что ничего подобного в его голове не было.

Выжив, Патель сразу же подал иск в страховую компанию, потребовав оплатить ремонт машины Фото: EAST NEWS

Следователи изучили следы автомобильных шин и опросили свидетелей аварии и окончательно уверились в том, что Патель пытался свести счеты с жизнью, решим зачем-то заодно убить жену и детей.

Выжив, Патель сразу же подал иск в страховую компанию, потребовав оплатить ремонт машины. Чем лишь добавил подозрений в свой адрес: страховщики провели дополнительную экспертизу и выяснили, что машина не находилась в режиме автономного управления, то есть водитель намеренно повернул руль в сторону обрыва. В иске владельцу авто отказали.

Помимо экономии денег, страховщики получили удовлетворение от того, что у «Теслы» действительно высокие параметры безопасности.