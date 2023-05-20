Максим Галкин* решил продать квартиру в Москве, чтобы купить жилье в Нью-Йорке

Алла Пугачева с мужем получили гражданство Израиля и обзавелись там жильем Фото: Соцсети

46-летний иноагент Максим Галкин* год живет в Израиле. Купил там дом, получил гражданство – как и его 74-летняя жена Алла Пугачева и дети пары (девятилетние двойняшки Лиза и Гарик Галкины). Однако заработки артиста серьезно уменьшились, а у него оказывается есть большие финансовые планы.

Московский продюсер рассказал kp.ru о планах артиста Галкина*, которые обсуждают знакомые семьи: «Сколько всего было написано о замке в деревне Грязь – его не продали. Так как это индивидуальный проект, туда вложено очень много денег, а продать его равноценно вложенным средствам (и даже за полцены) невозможно. Если когда-нибудь найдется покупатель, то это будет чудо. Но говорят, что у Макса есть планы осенью продавать более стандартный объект недвижимости - квартиру в Москве. Чтобы переинвестировать деньги и купить квартиру в Нью-Йорке. Как продаст? Может сначала оформит дарственную на жену?» Выбор страны для инвестиций не случаен. В США есть жилье у дочери Пугачевой – у Кристины Орбакайте дом на Манхэттене, квартира в Майами. Орбакайте с мужем и дочкой сейчас живет в Америке, ее ребенок ходит в школу в Нью-Йорке. Там же проживает и работает теперь старший сын Кристины Никита Пресняков с женой. Возможно, что Галкин* планирует купить жилье на тот случай если его дети в будущем решат получать высшее образование в США или навещать родню.

Для нового приобретения он и решил продать один из объектов недвижимости в России. Скорее всего, речь идет о квартире в Москве площадью 103 кв м у метро «Новые Черемушки» на улице Новочеремушкинская, которую его родители получили в конце 80-х. Именно там прописан Максим Галкин*, который стал хозяином жилья после смерти отца.

Говорят, что артист продаст жилье площадью 103 кв м на Новочеремушкинской улице за 45 – 50 миллионов рублей. За сколько реально сейчас можно продать эту жилплощадь? Эксперт по недвижимости Дмитрий Кудрявцев объяснил kp.ru:

«Цена завышена. Ориентироваться только на цены, указанные на открытых площадках, не стоит. Предложений много, но люди часто выставляют квартиру на продажу без какой-либо аналитики и сидят ждут; либо риэлтерские компании вешают предложения по завышенной или заниженной цене, чтобы прилечь клиентуру. Сейчас сделок мало, спад по продаже квартир ощутимый. В старом доме в этом районе продать квартиру за 50 миллионов рублей невозможно. Эту квартиру можно продать максимум за 25 – 30 миллионов рублей. Да и то придется потрудиться, взять активного хорошего риелтора. Комиссия риелтора при такой продаже будет около 4%. Более интересных предложений в этом районе более чем достаточно, а все что стоит дорого – новостройки в современном ЖК. У Галкина* старый советский дом. Продать эту квартиру будет практически невозможно – как только покупатель узнает имя собственника, то откажется от сделки. Влияет и репутация (люди его не любят), и статус иноагента». Кстати, квартира в Нью-Йорке на Манхеттене площадью 70 кв м стоит $550 тыс. (43,9 млн. руб.).

Эксперт по недвижимости Дмитрий Кудрявцев оценил перспективы продажи квартиры иноагента Галкина Фото: Соцсети

Максим Галкин* подал иск, в котором оспаривает решение о признании его иноагентом в том числе и для того, чтобы совершать сделки с недвижимостью. Недвижимость у иноагента никто не купит – из-за юридических рисков в будущем. Но если Галкин* и будет продавать квартиру, то просто перепишет ее на жену (к примеру, оформит дарственную). Закон позволит продать квартиру, без личного присутствия Пугачевой на сделке. Это можно сделать, назначив представителя по доверенности, и с помощью электронного оформления через Росреестр. В таком случае собственник может находиться в любой точке мира.

Одну из своих квартир Максим Галкин* уже дарил Пугачевой - площадью 249 квадратов в историческом здании в Варсонофьевском переулке ценой 100 млн руб. В 2010 году Галкин* переписал жилье на Пугачеву – а она на внука Никиту Преснякова. Сейчас у Галкина* в Москве 2 объекта недвижимости – квартира на Новочеремушкинской улице и замок в подмосковной дерене Грязь.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.