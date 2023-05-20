Лариса Долина рассказала о неприятной болезни Анжелики Варум

Анжелика Варум в последнее время редко выходит в свет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Анжелика Варум в последнее время практически не выходит в свет – певица стала затворницей и неохотно принимает приглашения на публичные мероприятия. Но для творческого вечера воспитанников своей коллеги Ларисы Долиной она сделала исключение. Концерт проходил на корабле, Анжелика пришла на него вместе с мужем Леонидом Агутиным.

Своим появлением на мероприятии Варум произвела настоящий фурор. Зрители тепло аплодировали исполнительнице после ее выступления. Выглядела Анжелика отлично: певица немного поправилась, но по-прежнему осталась улыбчивой и очень обаятельной.

Надолго задерживаться на мероприятии Анжелика не стала. Как объяснила Лариса Долина журналистам, Варум страдает от морской болезни. Этот неприятный недуг когда-то мучил и саму Ларису Александровну, но ей удалось с ним справиться.

«Она отрепетировала и уехала, потому что не выносит качку. У меня была тоже морская болезнь. Но я от нее, кстати, к счастью, избавилась. Наверное, с годами что-то меняется в организме, физиология меняется, что-то происходит», - рассказала Долина «МК».

Анжелика пришла на творческий вечер воспитанников Ларисы Долиной. Фото: кадр видео.

Общаться с журналистами Анжелика отказалась – возможно, она действительно неважно себя чувствовала.

«Почему Анжелика редко появляется на людях? Я и сам в свет редко выхожу: не люблю. Но мне приходится, потому что я отвечаю за многие вещи. А Анжелику я избавляю от этой глупости. Сам бы не ходил, но я должен. Сегодня Анжелика пришла, потому что Лариса Александровна позвонила моей жене и пригласила», - рассказал Леонид Агутин.

В последние годы Анжелика редко появляется на сцене и мало снимается – в отличие от своего мужа, который много выступает и активно участвует в популярных телешоу. Несколько лет назад артистка решила, что устала от плотного рабочего графика, и отошла от дел. Варум не скрывает – она не из тех деятелей искусства, кто мечтает умереть на сцене. Сейчас ей больше нравится заниматься собой, домом и личными делами, чем петь перед зрителями.

«Наконец я стала хозяйкой самой себе, появилось время больше отдыхать, дольше спать, колдовать у плиты сколько хочется, а не как раньше — все бегом, карьера на первом месте, - рассказывала Варум. - После бешеного марафона длиною в тридцать лет почувствовала, что работа ради работы больше не имеет никакого смысла. Хочется просто жить. Эта трансформация не сейчас произошла, а какое-то время назад. Когда энергии поубавилось, усталость от частого недосыпа стала не эпизодической, а постоянной. Пятнадцать-семнадцать городов подряд с ежедневными переездами и перелетами. И в какой-то момент исчезла радость от того, чем занимаюсь. Я поняла: продолжать жить в таком режиме больше не могу и не хочу».