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Звезды20 мая 2023 12:19

Ефремов поправился на 70 кило, а Матвеев стал дряхлым стариком: раскрыты секреты преображения звёзд

Художник по пластическому гриму и спецэффектам рассказал о преображении Максима Матвеева, Паулины Андреевой и Данилы Козловского
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Максим Матвеев с возрастным гримом в сериале "Мосгаз. Последнее дело Черкасова". Фото: Борис Кудрявов; соцсети Максима Матвеева.

Максим Матвеев с возрастным гримом в сериале "Мосгаз. Последнее дело Черкасова". Фото: Борис Кудрявов; соцсети Максима Матвеева.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Роль чиновника Аркадия Булавкина в четвертом сезоне «Содержанок» так впечатлила поклонников сериала, что народная молва всерьез требует дать Никите Ефремову «Оскар». Мол, ради своего похотливого персонажа он изменился до неузнаваемости – голос, походка, манеры. А главное, растолстел вдвое, превратившись из тонкого-звонкого паренька в грузного 140-килограммового дядю. Впрочем, «Оскар» Ефремова пришлось бы пилить напополам, ведь на самом деле актер не набрал ни грамма, а его перевоплощение – во многом заслуга гримеров, которые вот уже 15 лет старят, толстят, «убивают» звёзд, делают их лысыми, чернокожими и двойниками известных персон. И ни один артист при этом не пострадал.

Никита Ефремов с накладным животом на съемках «Содержанок», личный архив А. Ивченко

Никита Ефремов с накладным животом на съемках «Содержанок», личный архив А. Ивченко

СИЛИКОНОВЫЙ СТРИПТИЗ

В «Содержанках» у Ефремова было аж два костюма: один попроще, под одежду и «голый» - максимально натуралистичный, с вживленными волосиками на животе. Их по одному (!) крепили вручную, каждый – на специальном крючочке.

- Фишка в том, у Никиты была одна интимная сцена, где он в кадре с голым пузиком, поэтому нам пришлось создавать силиконовый живот, который бы ничем не отличался от настоящего, - рассказывает Алексей Ивченко, художник по пластическому гриму и спецэффектам из команды FX Pro Lab, которая работала над проектами «Один-в-один», «Одна за всех», фильмом «Поддубный», сериалом «Эпидемия» и многими другими. – Процесс этот кропотливый: сначала актера замеряют и по его размерам делают манекен, на основе которого потом отливается туловище из силикона. Такое толстое тело надевается как костюм и сзади застегивается на молнию. А чтобы сделать это монолитом, сверху наклеиваются лицо и руки.

Весит такой «жилет» около 15 килограммов, чтобы движения толстяка-чиновника выглядели естественно. Ведь если просто подложить подушку, как советуют диванные эксперты, артист по факту останется легким, и эту фальшь зрители непременно заметят.

Алексей Ивченко и актриса Ксения Теплова в возрастном гриме, личный архив А. Ивченко

Алексей Ивченко и актриса Ксения Теплова в возрастном гриме, личный архив А. Ивченко

- Кто-то удивляется, а почему бы артисту не поправиться ради роли, но на самом деле, многие из них снимаются в нескольких проектах одновременно и просто не могут позволить себе такие эксперименты, - продолжает Алексей Ивченко. – Ефремову еще повезло: его костюм был без ног. Сейчас такой тип фигур – не редкость: человек поправляется в животе, а ножки остаются худенькими. То есть на площадке актер не мог разве что сходить в душ во время съемок, а вот в туалет, уж простите за подробности, запросто.

КОЗА СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Но самое сложное для гримеров – лицо, особенно, накладной нос: оказывается, деталька в полтора сантиметра ведет себя очень капризно, а сдвиг вправо-влево на всего на пару миллиметров может изменить персонажа до неузнаваемости.

- В среднем, на новое лицо уходит неделя. Сначала делается слепок с актера, создается модель лица из пластика или гипса. И финал – производство силиконовых деталей: кожи щек, глаз, губ, шеи, лба и так далее. Эти штучки приклеиваются на лицо артиста с помощью специального клея, похожего на основу пластыря, - объясняет художник по гриму. - Маска получается максимально правдоподобной. Во-первых, силикон мы используем не простой, а медицинский, из которого изготавливаются протезы. Плюс подгоняем его по мягкости и эластичности.

Грим для фильма «Аванпост». Соцсети Fx Pro Lab.

Грим для фильма «Аванпост». Соцсети Fx Pro Lab.

В одном из недавних проектов – сериале «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» команда трудилась над героем Максима Матвеева: маньяком, отсидевшим полжизни в тюрьме, с изъеденным оспинами лицом и рассыпавшимися зубами. После колдовства гримеров красавчика-актера не признала бы и родная мать: морщинистый, с седым пушком на лысом черепе и колючим взглядом. Каждый съемочный день на Матвеева в течение 2,5 часов «надевали» возрастное лицо, шею, руки и даже зубы. Кстати, детали все одноразовые и после команды «Стоп! Снято!» отправляются в мусорку.

- Самое смешное, что у Максима на голове… коза. Натуральных седых волос днем с огнем не найдешь, пришлось брать козий пух, миксовать с синтетикой. Кстати, Максим очень уважительно относится к гриму и хорошо его носит. Есть артисты, которые чешут лицо, сдирая детали, или сильно потеют. А у нас вещи деликатные, и просто поспать в гриме лицом в подушку не выйдет, - замечает эксперт.

Владимир Вдовиченков в возрастном гриме для фильма "Батя". Личный архив А. Ивченко.

Владимир Вдовиченков в возрастном гриме для фильма "Батя". Личный архив А. Ивченко.

ЖЕНА БОНДАРЧУКА СТАЛА РОБОТОМ

Впрочем, над Паулиной Андреевой в сериале «Лучше, чем люди» гримеры трудились, пока она спала. Актриса приехала на съемки уставшей, да так и прикорнула на кушетке. Кудесникам грима это оказалось даже удобнее: для сцены падения с высоты робота-андроида в исполнении Паулины ей в это время «распороли» живот, чтобы из него торчали металлические детали. На самом деле – наложили накладку из силикона, имитирующую железный скелет андроида.

Грим Паулины Андреевой для сериала «Лучше, чем люди». Соцсети Fx Pro Lab.

Грим Паулины Андреевой для сериала «Лучше, чем люди». Соцсети Fx Pro Lab.

Это еще что: для съемок сериала «Эпидемия» команде художников вообще пришлось создать настоящего робота – фальшивый бюст актера с подвижной мимикой, говорящими губами и моргающими глазами. Такую фальшивую голову готовили целый месяц, чтобы в итоге разбить ее прикладом. 30 секунд в кадре – и бах! - робот в труху. Зато артист жив и здоров.

Роботизированная голова для сериала «Эпидемия». Соцсети Fx Pro Lab.

Роботизированная голова для сериала «Эпидемия». Соцсети Fx Pro Lab.

- Всякие раны, уродства, болезни для нас – обычное дело. Такой грим даже проще, чем старость и полнота, но требует присмотра экспертов. В сериалах «Склифосовский», «Доктор Рихтер», «Тест на беременность», например, мы постоянно снимали операции, и нас консультировали настоящие хирурги: какие ткани иссекаются, как это потом зашивается, и так далее, - говорит Алексей Ивченко. – А в сериале «Чернобыль» мы на финал сделали очень «красивого» Данилу Козловского с последствиями лучевой болезни, когда выпадают волосы, на лице герпес и ожоги.

Персонаж для сериала "Территория". Личный архив А. Ивченко.

Персонаж для сериала "Территория". Личный архив А. Ивченко.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Двойник для олигарха

Кроме грима для съемок, к команде постоянно обращаются и с индивидуальными запросами: мол, сделайте маску с чертами Дональда Трампа или еще кого-нибудь. Художники от греха подальше отказываются, ведь неизвестно, куда этот «Трамп» дальше пойдет – а вдруг на ограбление банка?

Команда экспертов может сделать маску любого персонажа по фото. Соцсети Fx Pro Lab.

Команда экспертов может сделать маску любого персонажа по фото. Соцсети Fx Pro Lab.

- А вот живых двойников сделать можем, в основном, просят для элиты – бизнесменов и олигархов, которым друзья хотят сделать необычный подарок на день рождения. Вот недавно был случай, - вспоминает Алексей. – По просьбе заказчика мы нашли артиста, сделали ему грим под именинника, а потом этот двойник выступал с чечеткой на празднике - оказалось, это любимый танец юбиляра. Розыгрыш зашел на ура.

ЦЕНА ВОПРОСА

Говорить о стоимости масок в деталях команда считает некорректным. Но в среднем, полный цикл изготовления маски для лица обойдется в сумму от 100 тысяч рублей. Самое обидное, что такие услуги зависят от курса доллара: отечественного силикона, клея, специальных красок на спиртовой основе у нас пока нет.

НУ И НУ!

«Клубничка» - тоже фейк

Художникам по гриму, по словам Алексея Ивченко, порой приходится готовить довольно пикантные детали.

- Так, в фильме «Петровы в гриппе» была смешная история, когда мы делали причинное место для Юры Борисова. По сюжету он появлялся в фантазиях Юлии Пересильд голым: она периодически видит его то с маленьким достоинством, то с большим. Подготовка к такой сцене очень специфичная: актер надевает телесные стринги, всё вокруг подбривается, делается гладким. И уже на стринги приклеивается имитация половых органов. Было весело!

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