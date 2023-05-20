Ефремов поправился на 70 кило, а Матвеев стал дряхлым стариком: раскрыты секреты преображения звёзд

Максим Матвеев с возрастным гримом в сериале "Мосгаз. Последнее дело Черкасова". Фото: Борис Кудрявов; соцсети Максима Матвеева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Роль чиновника Аркадия Булавкина в четвертом сезоне «Содержанок» так впечатлила поклонников сериала, что народная молва всерьез требует дать Никите Ефремову «Оскар». Мол, ради своего похотливого персонажа он изменился до неузнаваемости – голос, походка, манеры. А главное, растолстел вдвое, превратившись из тонкого-звонкого паренька в грузного 140-килограммового дядю. Впрочем, «Оскар» Ефремова пришлось бы пилить напополам, ведь на самом деле актер не набрал ни грамма, а его перевоплощение – во многом заслуга гримеров, которые вот уже 15 лет старят, толстят, «убивают» звёзд, делают их лысыми, чернокожими и двойниками известных персон. И ни один артист при этом не пострадал.

Никита Ефремов с накладным животом на съемках «Содержанок», личный архив А. Ивченко

СИЛИКОНОВЫЙ СТРИПТИЗ

В «Содержанках» у Ефремова было аж два костюма: один попроще, под одежду и «голый» - максимально натуралистичный, с вживленными волосиками на животе. Их по одному (!) крепили вручную, каждый – на специальном крючочке.

- Фишка в том, у Никиты была одна интимная сцена, где он в кадре с голым пузиком, поэтому нам пришлось создавать силиконовый живот, который бы ничем не отличался от настоящего, - рассказывает Алексей Ивченко, художник по пластическому гриму и спецэффектам из команды FX Pro Lab, которая работала над проектами «Один-в-один», «Одна за всех», фильмом «Поддубный», сериалом «Эпидемия» и многими другими. – Процесс этот кропотливый: сначала актера замеряют и по его размерам делают манекен, на основе которого потом отливается туловище из силикона. Такое толстое тело надевается как костюм и сзади застегивается на молнию. А чтобы сделать это монолитом, сверху наклеиваются лицо и руки.

Весит такой «жилет» около 15 килограммов, чтобы движения толстяка-чиновника выглядели естественно. Ведь если просто подложить подушку, как советуют диванные эксперты, артист по факту останется легким, и эту фальшь зрители непременно заметят.

Алексей Ивченко и актриса Ксения Теплова в возрастном гриме, личный архив А. Ивченко

- Кто-то удивляется, а почему бы артисту не поправиться ради роли, но на самом деле, многие из них снимаются в нескольких проектах одновременно и просто не могут позволить себе такие эксперименты, - продолжает Алексей Ивченко. – Ефремову еще повезло: его костюм был без ног. Сейчас такой тип фигур – не редкость: человек поправляется в животе, а ножки остаются худенькими. То есть на площадке актер не мог разве что сходить в душ во время съемок, а вот в туалет, уж простите за подробности, запросто.

КОЗА СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Но самое сложное для гримеров – лицо, особенно, накладной нос: оказывается, деталька в полтора сантиметра ведет себя очень капризно, а сдвиг вправо-влево на всего на пару миллиметров может изменить персонажа до неузнаваемости.

- В среднем, на новое лицо уходит неделя. Сначала делается слепок с актера, создается модель лица из пластика или гипса. И финал – производство силиконовых деталей: кожи щек, глаз, губ, шеи, лба и так далее. Эти штучки приклеиваются на лицо артиста с помощью специального клея, похожего на основу пластыря, - объясняет художник по гриму. - Маска получается максимально правдоподобной. Во-первых, силикон мы используем не простой, а медицинский, из которого изготавливаются протезы. Плюс подгоняем его по мягкости и эластичности.

Грим для фильма «Аванпост». Соцсети Fx Pro Lab.

В одном из недавних проектов – сериале «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» команда трудилась над героем Максима Матвеева: маньяком, отсидевшим полжизни в тюрьме, с изъеденным оспинами лицом и рассыпавшимися зубами. После колдовства гримеров красавчика-актера не признала бы и родная мать: морщинистый, с седым пушком на лысом черепе и колючим взглядом. Каждый съемочный день на Матвеева в течение 2,5 часов «надевали» возрастное лицо, шею, руки и даже зубы. Кстати, детали все одноразовые и после команды «Стоп! Снято!» отправляются в мусорку.

- Самое смешное, что у Максима на голове… коза. Натуральных седых волос днем с огнем не найдешь, пришлось брать козий пух, миксовать с синтетикой. Кстати, Максим очень уважительно относится к гриму и хорошо его носит. Есть артисты, которые чешут лицо, сдирая детали, или сильно потеют. А у нас вещи деликатные, и просто поспать в гриме лицом в подушку не выйдет, - замечает эксперт.

Владимир Вдовиченков в возрастном гриме для фильма "Батя". Личный архив А. Ивченко.

ЖЕНА БОНДАРЧУКА СТАЛА РОБОТОМ

Впрочем, над Паулиной Андреевой в сериале «Лучше, чем люди» гримеры трудились, пока она спала. Актриса приехала на съемки уставшей, да так и прикорнула на кушетке. Кудесникам грима это оказалось даже удобнее: для сцены падения с высоты робота-андроида в исполнении Паулины ей в это время «распороли» живот, чтобы из него торчали металлические детали. На самом деле – наложили накладку из силикона, имитирующую железный скелет андроида.

Грим Паулины Андреевой для сериала «Лучше, чем люди». Соцсети Fx Pro Lab.

Это еще что: для съемок сериала «Эпидемия» команде художников вообще пришлось создать настоящего робота – фальшивый бюст актера с подвижной мимикой, говорящими губами и моргающими глазами. Такую фальшивую голову готовили целый месяц, чтобы в итоге разбить ее прикладом. 30 секунд в кадре – и бах! - робот в труху. Зато артист жив и здоров.

Роботизированная голова для сериала «Эпидемия». Соцсети Fx Pro Lab.

- Всякие раны, уродства, болезни для нас – обычное дело. Такой грим даже проще, чем старость и полнота, но требует присмотра экспертов. В сериалах «Склифосовский», «Доктор Рихтер», «Тест на беременность», например, мы постоянно снимали операции, и нас консультировали настоящие хирурги: какие ткани иссекаются, как это потом зашивается, и так далее, - говорит Алексей Ивченко. – А в сериале «Чернобыль» мы на финал сделали очень «красивого» Данилу Козловского с последствиями лучевой болезни, когда выпадают волосы, на лице герпес и ожоги.

Персонаж для сериала "Территория". Личный архив А. Ивченко.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Двойник для олигарха

Кроме грима для съемок, к команде постоянно обращаются и с индивидуальными запросами: мол, сделайте маску с чертами Дональда Трампа или еще кого-нибудь. Художники от греха подальше отказываются, ведь неизвестно, куда этот «Трамп» дальше пойдет – а вдруг на ограбление банка?

Команда экспертов может сделать маску любого персонажа по фото. Соцсети Fx Pro Lab.

- А вот живых двойников сделать можем, в основном, просят для элиты – бизнесменов и олигархов, которым друзья хотят сделать необычный подарок на день рождения. Вот недавно был случай, - вспоминает Алексей. – По просьбе заказчика мы нашли артиста, сделали ему грим под именинника, а потом этот двойник выступал с чечеткой на празднике - оказалось, это любимый танец юбиляра. Розыгрыш зашел на ура.

ЦЕНА ВОПРОСА

Говорить о стоимости масок в деталях команда считает некорректным. Но в среднем, полный цикл изготовления маски для лица обойдется в сумму от 100 тысяч рублей. Самое обидное, что такие услуги зависят от курса доллара: отечественного силикона, клея, специальных красок на спиртовой основе у нас пока нет.

НУ И НУ!

«Клубничка» - тоже фейк

Художникам по гриму, по словам Алексея Ивченко, порой приходится готовить довольно пикантные детали.

- Так, в фильме «Петровы в гриппе» была смешная история, когда мы делали причинное место для Юры Борисова. По сюжету он появлялся в фантазиях Юлии Пересильд голым: она периодически видит его то с маленьким достоинством, то с большим. Подготовка к такой сцене очень специфичная: актер надевает телесные стринги, всё вокруг подбривается, делается гладким. И уже на стринги приклеивается имитация половых органов. Было весело!