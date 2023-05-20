ВВП на душу населения в России приблизился к рекорду 2013 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Валовой внутренний продукт на душу населения в России по итогам прошлого года превысил 15 тысяч долларов, следует из данных Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно информации МВФ, ВВП на душу населения в стране достиг 15,44 тысячи долларов. Его рост за прошлый год составил 22,3%, то есть 2,82 тысячи долларов. Таким образом, показатель ВВП на душу населения в России приблизился к рекорду 2013 года, когда он составлял 15,93 тысячи долларов.

Что касается других стран, то наибольший рост ВВП на душу населения был зафиксирован в Гайане – 89,1%. Кроме того, он существенно вырос в Армении – 40,6%, Грузии – 33,4% и Кувейте – 32,7%. Самое сильное падение ВВП на душу населения произошло в Японии, где этот показатель снизился на 15,2%.

Как писал сайт KP.RU, ранее МВФ пересмотрел прогноз по росту экономики России в этом году. Согласно докладу фонда, ВВП в РФ вырастет в 2023 на 0,7%. В январе МВФ прогнозировал рост в 0,3%.