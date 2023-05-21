«Фортецiя Бахмут»* пала. Сломан ли вместе с ней хребет ВСУ?: Разбирается военкор Стешин

В день освобождения Мариуполя Бахмут опять стал Артемовском. Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что "в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск".

Владимир Путин поздравил военных с освобождением Артемовска, сообщает ТАСС. В Кремле отметили, что "все отличившиеся будут представлены к государственным наградам".

Напишу честно – в самом Бахмуте я не был, но по флангам и окраинам эту «фортецiю» облазал в самый разгар боев. Видел, как дымился и вспухал взрывами Бахмут, как огрызался враг, пытаясь сбить наступление в том же Подгороднем, селе с говорящим названием – от него, до многоэтажной застройки, всего полтора километра.

Лично видел последнюю попытку врага помешать освободить город. Еще неделю назад в селе Парасковеевка, смыкавшейся с Бахмутом, было относительно спокойно, а через сутки – нет. Враг, находившийся на удалении около 10 километров, вдруг оказался совсем рядом. И приятная экскурсия в «оружейную шахту» вдруг превратилась в опасное мероприятие с непредсказуемым исходом. Потому что вместе с Парасковеевкой на простреле оказалась дорога из взятого зимой Соледара. Позиции под Бахмутом нередко переходили из рук в руки, что для современных битв большая редкость. Врага либо гонят, либо сажают в котлы. «Из рук в руки», это Мга, Колпино, Пулковские высоты, Сталинград. Последний топоним ближе всего соответствует Бахмуту-Артемовску. В Сталинграде немцу сломали спинной хребеток, и война покатилась на Запад. Смею надеяться, что тоже самое будет и после «Бахмутской мясорубки». Лидер врага, как и Гитлер, придавали и Бахмуту и Сталинграду особое идеологическое и мистическое значение. Не удивлюсь, если Зеленский тоже объявит траур в память о стойкости немецких (пардон, зачеркнуто) украинских солдат. Он бросал их в «бахмутскую мясорубку» практически не считая. Известны истории, рассказанные самими же пленными всушниками: «пошел в магазин, остановили, проверили документы, через два дня оказался в лесопосадке под Бахмутом».

Бои за Бахмут шли несколько месяцев. Фото: REUTERS

Бахмут дал много разочарований киевскому режиму, на многое открыл глаза. Например, Киев узнал, что превосходство в живой силе и мобилизационном ресурсе это не самый решающий фактор. Западная техника, на которую так уповали в Бахмуте, жглась еще на дороге в Часовом Яре – тыловой базе группировки ВСУ и никакого перелома создать не смогла. Западные советники, безвозмездно и оперативно, предоставляющие ВСУ любую информационную пiдримку и допомогу, бесполезны в уличных боях на коротких дистанциях. А «Хаймерсы» вдруг потеряли хваленую точность, эту информацию подтвердили десятки западных военных экспертов в самых респектабельных изданиях. Как сражающиеся в Артемовске мне объяснили неофициально – «мы стащили под Бахмут все средства РЭБ, даже трофейные укропские и западные системы и перекрыл все». Еще одно неприятное открытие – роль западных наемников. Едут «воевать с русскими» две категории западных граждан: идиоты и профессионалы. От идиотов на фронте нет никакого толка, а профессионалы готовы воевать, но не умирать. Есть большая разница между этими словами.

Евгений Пригожин заявил, что город Бахмут полностью под контролем российских сил. Фото: REUTERS

Предположу, что именно «битва за Бахмут» если не сорвала, то отложила давно и потужно рекламируемый Киевом «контрнаступ». Пока невозможно сосчитать, сколько ВСУ потеряли в Бахмуте погибшими, ранеными и пропавшими без вести - там вообще темный лес с неприятными сюрпризами для Киева и Запада. Зато подбитую броню можно подсчитать точно. И так, наши подбили около 300 единиц бронетехники, из которой 95 штук – натовского производства.

Что дальше? Многое зависит от того, как украинское общество переживет потерю бахмутской нерушимой твердыни о которую должны были разбиться мокшано-кацапские орды. Разбиться и откатиться назад, до ворот Москвы. Но, получилось совсем наоборот. А впереди у наших Славянско-Краматорская агломерация: сто километровая кишка из частной застройки, высотных зданий, промзон и заводов. Будут ли всушники оборонять ее так же яростно, как Бахмут или «дурных уже нема?». Никто этого не знает, посмотрим. А пока, в день освобождения Мариуполя, Бахмут опять стал Артемовском.

*Крепость Бахмут по-украински

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