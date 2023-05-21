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Политика20 мая 2023 21:19

«Фортецiя Бахмут»* пала. Сломан ли вместе с ней хребет ВСУ?: Разбирается военкор Стешин

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин попробовал разобраться в плодах этой важной для нас Победы и унизительного поражения противника
Дмитрий СТЕШИН
Дмитрий СТЕШИН
В день освобождения Мариуполя Бахмут опять стал Артемовском.

В день освобождения Мариуполя Бахмут опять стал Артемовском.

Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что "в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск".

Владимир Путин поздравил военных с освобождением Артемовска, сообщает ТАСС. В Кремле отметили, что "все отличившиеся будут представлены к государственным наградам".

Напишу честно – в самом Бахмуте я не был, но по флангам и окраинам эту «фортецiю» облазал в самый разгар боев. Видел, как дымился и вспухал взрывами Бахмут, как огрызался враг, пытаясь сбить наступление в том же Подгороднем, селе с говорящим названием – от него, до многоэтажной застройки, всего полтора километра.

Лично видел последнюю попытку врага помешать освободить город. Еще неделю назад в селе Парасковеевка, смыкавшейся с Бахмутом, было относительно спокойно, а через сутки – нет. Враг, находившийся на удалении около 10 километров, вдруг оказался совсем рядом. И приятная экскурсия в «оружейную шахту» вдруг превратилась в опасное мероприятие с непредсказуемым исходом. Потому что вместе с Парасковеевкой на простреле оказалась дорога из взятого зимой Соледара. Позиции под Бахмутом нередко переходили из рук в руки, что для современных битв большая редкость. Врага либо гонят, либо сажают в котлы. «Из рук в руки», это Мга, Колпино, Пулковские высоты, Сталинград. Последний топоним ближе всего соответствует Бахмуту-Артемовску. В Сталинграде немцу сломали спинной хребеток, и война покатилась на Запад. Смею надеяться, что тоже самое будет и после «Бахмутской мясорубки». Лидер врага, как и Гитлер, придавали и Бахмуту и Сталинграду особое идеологическое и мистическое значение. Не удивлюсь, если Зеленский тоже объявит траур в память о стойкости немецких (пардон, зачеркнуто) украинских солдат. Он бросал их в «бахмутскую мясорубку» практически не считая. Известны истории, рассказанные самими же пленными всушниками: «пошел в магазин, остановили, проверили документы, через два дня оказался в лесопосадке под Бахмутом».

Бои за Бахмут шли несколько месяцев.

Бои за Бахмут шли несколько месяцев.

Фото: REUTERS

Бахмут дал много разочарований киевскому режиму, на многое открыл глаза. Например, Киев узнал, что превосходство в живой силе и мобилизационном ресурсе это не самый решающий фактор. Западная техника, на которую так уповали в Бахмуте, жглась еще на дороге в Часовом Яре – тыловой базе группировки ВСУ и никакого перелома создать не смогла. Западные советники, безвозмездно и оперативно, предоставляющие ВСУ любую информационную пiдримку и допомогу, бесполезны в уличных боях на коротких дистанциях. А «Хаймерсы» вдруг потеряли хваленую точность, эту информацию подтвердили десятки западных военных экспертов в самых респектабельных изданиях. Как сражающиеся в Артемовске мне объяснили неофициально – «мы стащили под Бахмут все средства РЭБ, даже трофейные укропские и западные системы и перекрыл все». Еще одно неприятное открытие – роль западных наемников. Едут «воевать с русскими» две категории западных граждан: идиоты и профессионалы. От идиотов на фронте нет никакого толка, а профессионалы готовы воевать, но не умирать. Есть большая разница между этими словами.

Евгений Пригожин заявил, что город Бахмут полностью под контролем российских сил.

Евгений Пригожин заявил, что город Бахмут полностью под контролем российских сил.

Фото: REUTERS

Предположу, что именно «битва за Бахмут» если не сорвала, то отложила давно и потужно рекламируемый Киевом «контрнаступ». Пока невозможно сосчитать, сколько ВСУ потеряли в Бахмуте погибшими, ранеными и пропавшими без вести - там вообще темный лес с неприятными сюрпризами для Киева и Запада. Зато подбитую броню можно подсчитать точно. И так, наши подбили около 300 единиц бронетехники, из которой 95 штук – натовского производства.

Что дальше? Многое зависит от того, как украинское общество переживет потерю бахмутской нерушимой твердыни о которую должны были разбиться мокшано-кацапские орды. Разбиться и откатиться назад, до ворот Москвы. Но, получилось совсем наоборот. А впереди у наших Славянско-Краматорская агломерация: сто километровая кишка из частной застройки, высотных зданий, промзон и заводов. Будут ли всушники оборонять ее так же яростно, как Бахмут или «дурных уже нема?». Никто этого не знает, посмотрим. А пока, в день освобождения Мариуполя, Бахмут опять стал Артемовском.

*Крепость Бахмут по-украински

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