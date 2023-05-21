Военная спецоперация на Украине 21 мая 2023: прямая онлайн-трансляция
Фото: Александр КОЦ
С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.
Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 мая 2023 года.
Сообщается, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском.
Военнослужащие Украины были замечены в массовом мародерстве в Артемовске. Они машинами вывозили их города украденные вещи, в числе которых бытовая техника и электроника. Об этом сообщили эвакуированные жители города.
ВС России уничтожили до 210 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил Игорь Конашенков.
«На Донецком направлении в результате огня артиллерии и активных действий подразделений «Южной» группировки войск в течение суток уничтожено до 210 украинских военнослужащих», – заявил Конашенков.
Российские системы ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS и крылатых дальнобойных ракет Storm Shadow, сообщает Минобороны РФ.
Российские военнослужащие ликвидировали командира батальона горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» Николая Головатюка, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.