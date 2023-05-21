Ирина Шейк оголила грудь на красной дорожке Каннского фестиваля

Ирина Шейк на премьере фильма «Убийцы цветочной луны». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Каннском фестивале прошла премьера фильма «Убийцы цветочной луны» режиссера Мартина Скорсезе. Одной из звезд показа стала супермодель Ирина Шейк. Манекенщица выбрала для выхода в свет темно-синее платье из коллекции Armani Privé Fall 2022 Couture.

Наряд с прозрачным верхом и глубоким декольте совершенно не скрывал прелестей Ирины. Супермодель надела платье без нижнего белья, так что приковала к себе все внимание фотографов. Наряд с пышной юбкой дополнили массивные серьги, яркий макияж и «мокрая» укладка. Ирина появилась на красной дорожке в компании Рикардо Тиши, бывшего креативного директора британского модного дома Burberry.

Супермодель надела платье без нижнего белья. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На премьере триллера с Леонардо ДиКаприо и Робертом Де Ниро в главных ролях также появились Сальма Хайек с мужем Франсуа-Анри Пино, Кейт Бланшетт, Изабель Юппер, Кирстен Данст, Наоми Кэмпбелл, Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Изабель Гулар, Тоби Магуайр и другие звезды.

Ирина Шейк в свои 37 лет остается одной из самых востребованных моделей планеты. Она снимается в рекламе ведущих брендов, участвует в показах на Неделях моды в Париже, Нью-Йорке, Милане и Лондоне и не пропускает грандиозные светские мероприятия вроде Каннского фестиваля. При этом Ирина успевает воспитывать 5-летнюю дочь Лею. Девочку модель родила от голливудского актера Брэдли Купера. Они прожили вместе два года и расстались после слухов о романе актера с певицей Леди Гагой.

После расставания пара сохранила хорошие отношения, Брэдли активно участвует в воспитании дочери. Его регулярно видят в детском саду Леи, когда он приводит ее на занятия или забирает после уроков.

Наряд с прозрачным верхом и глубоким декольте совершенно не скрывал прелестей Ирины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Манекенщица всегда выглядит идеально: Ирина говорит, что своей стройностью обязана хорошему обмену веществ. Но перед фотосессиями она предпочитает воздерживаться от плотной пищи, чтобы ее живот выглядел плоским.

«Я из России, поэтому воспитана на сытной еде, такой как мясо, пельмени и картофельное рагу в больших согревающих порциях. Но если я готовлюсь к съемке или шоу, я буду есть особенно чистую пищу, салаты и супы, чтобы обеспечить плоский живот. Уже после сразу же ем гамбургер!» - рассказывала Ирина в одном из интервью.