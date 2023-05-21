«Никому не нужна»: Рената Литвинова появилась на Каннском фестивале, но фотографы ее проигнорировали

Рената Литвинова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

76-й Каннский кинофестиваль собрал немало звезд из разных стран и континентов. Отметилась на нем и россиянка Рената Литвинова. Актриса приехала на Лазурный берег из кипрского Лимассола, где у нее был спектакль. Рената посетила показ фильма Джонатана Глейзера «Зона интересов».

В соцсетях актриса поделилась своим впечатлением от картины, отметив, что фильм ее не впечатлил.

«Уже посмотрела один из фильмов основного конкурса … Не впечатлил, но я не критик -буду писать только о том, чем хочется восхититься», - рассказала Литвинова.

На красной дорожке Рената появилась в наряде своего любимого французского модного дома Balenciaga. Артистка надела платье в пол с кейпом из тафты и длинные пречатки. Образ дополнили вечерний макияж и гладкая прическа.

На красной дорожке Рената появилась в наряде своего любимого французского модного дома Balenciaga. Фото: соцсети.

Рената давно дружит с грузинским дизайнером Демной Гвасалия, ставшим креативным директором французского модного дома Balenciaga. Демна считает Ренату своей музой и приглашает ее на все показы новых коллекций. В соцсетях Литвинова часто демонстрирует вещи Balenciaga.

Наряд, который Рената выбрала для красной дорожки Канн, вызвал у поклонников смешанные чувства. Одни восторгаются элегантностью актрисы: «Рената - шик-модерн!», «Королева», - пишут они. Другие критикуют Литвинову за слишком мрачный образ: не всем понравилось то, что актриса с ног до головы нарядилась в черное. Многие отметили, что фотографы в Каннах проигнорировали Ренату и не обратили на нее никакого внимания. «Что-то фотографы вообще не смотрят. Никому не интересна», - прокомментировал снимки Литвиновой один из подписчиков.

Литвинову раскритиковали за слишком мрачный образ. Фото: соцсети.

Рената Литвинова покинула Россию сразу же после начала спецоперации на Украине. Актриса уехала в Париж, где у нее есть собственная квартира. Вместе с ней во Францию уехала ее подруга - певица Земфира (признана в России иноагентом).

За рубежом живет и единственная дочь Литвиновой Ульяна. Когда девочке исполнилось 11 лет, актриса отправила ее учиться во Францию. В Париже Ульяна жила на попечении няни, а Рената приезжала туда из Москвы наездами. Проучившись в парижской школе пять лет, Ульяна еще два года жила в Лондоне, а затем переехала в Бельгию. Сейчас девушка учится в Королевской академии изящных искусств Антверпена на дизайнера одежды. Стоимость учебы в академии составляет 7500$ в год (600 тысяч рублей).

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