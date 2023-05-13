На благотворительном аукционе продали футболку Виктора Гусева и коньки с автографом Алины Загитовой, чтобы построить в Чувашии спортплощадку

Фото: Благотворительный фонд "Созвездие добра".

Личные вещи известных спортсменов помогут построить в Чувашии спортивную площадку для детей-сирот. Трансформация предметов в полноценный спортобъект станет возможной благодаря аукциону «Гольф во благо». Специально для этого мероприятия звезды большого спорта передали организаторам личные вещи.

Аукцион, организованный Ассоциацией гольфа России и БК «Лига Ставок» и в поддержку Фонда «Созвездие Добра», состоялся в Геленджике в гольф-клубе «Геленджик Гольф Резорт» 4 мая. Удалось собрать 880 тысяч рублей. Деньги пойдут на строительство спортивной площадки для «Чебоксарского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Команда фонда «Созвездие добра» развивает спортивную инфраструктуру в регионах, благодаря неравнодушным людям общественники открыли в разных уголках страны 11 спортивных объектов. У фонда есть программа «Лига Добра», в раках которой идет работа по двум направлениям: «Лига ветеранов спорта» и «ЗаПУСК!» (поддержка детей из детских домов и интернатов).

- Мы помогаем детям развивать спортивные и интеллектуальные способности. Заботимся о заслуженных ветеранах спорта, укрепляя традиции чемпионов и преемственность поколений, - рассказывают в фонде «Созвездие добра».

Ведущими аукциона выступили ведущая «Матч!» – Эмма Гаджиева и амбассадор компании, а также известный ведущий, комментатор и друг благотворительного фонда – Виктор Гусев.

Учредитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская передала на аукцион личную вещь, международный лот – футболку с подписями именитых гонщиков Формулы-1. Эксклюзивную футболку выкупили за 100 тысяч рублей.

Фото: Благотворительный фонд "Созвездие добра".

- «Гольф во благо» уже во второй раз заряжает нас доброй энергией и вдохновляет на яркие инициативы. Мы благодарим Ассоциацию гольфа России за поддержку и вовлеченность и надеемся, что вместе будем продолжать развивать это социальное направление, делая его по-настоящему особенным. Это отражение нашей общей заботы о подрастающем поколении, которое нуждается в защите, поддержке и внимании, – сказала учредитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская.

Фигурные коньки 36 размера с подписью Олимпийской чемпионки Алины Загитовой принесли 60 тысяч рублей - деньги пошли в общую копилку на строительство будущей спортивной площадки. Большой интерес у публики вызвал и лот ведущего аукциона – Виктора Гусева. Он продал свою футболку с Чемпионата мира по футболу 2018 года, в которой вел первый матч чемпионата, за 130 тысяч рублей. Шайба с автографом Ильи Ковальчука ушла за 120 тысяч, а кепка и джерси с автографами сборной России по хоккею за 130 тысяч и 180 тысяч.

На аукционе продали футболки с автографом олимпийских чемпионов - гимнаста Артура Далалояна и лыжника Александра Большунова, майку ФК «Сахалинец» с автографами Литвина, Брейна и других игроков команды.

Это был первый аукцион из нескольких запланированных в рамках акции 2023 года. В прошлом году на аукционе «Гольф во благо» собрали 1 миллион 40 тысяч рублей. На эти деньги фонд «Созвездие Добра» построил спортивную площадку для детей-сирот Приволжского детского дома в Казани.