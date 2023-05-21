Россия готовит решительный ответ на русофобию Польши: Варшава потеряет миллионы евро

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многочисленные антироссийские эскапады «Третьей Речи Посполитой» не остались без внимания на Охотном Ряду. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале напомнил, что «Польша существует как государство только благодаря нашей стране».

Спикер привёл цифры: после 1945 года советский народ, жертвуя собственными ресурсами, потратил на восстановление нового союзника до трёх четвертей триллиона долларов (в современных оценках).

Володин отметил и другой факт: именно благодаря СССР, Польша получила самые благоприятные западные границы за всю свою историю — за счёт присоединения бывших германских земель, ныне составляющих почти треть площади республики.

При этом, по словам спикера, поляки «поступают подло»: сносят памятники советскому воину-освободителю (за последние годы — таковых демонтировано порядка 500 в разных частях страны), закрывают российскую школу при посольстве и проявляют иные признаки «хамского поведения». Например, 9 мая, при попытке возложить венок на кладбище бойцам Красной Армии в Варшаве, посол РФ Сергей Андреев был облит краской и подвергся оскорблениям от группы провокаторов (по международным нормам, охрана и достойное обращение с дипломатами по месту пребывания — обязанность принимающей стороны).

— Польша должна вернуть приобретённые по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на неё в военные и послевоенные годы, — заключает Володин.

В качестве конкретной «зеркальной меры» на русофобские выходки Варшавы — спикер предложил «запретить ей наживаться на России» и прекратить проезд польских фур (грузовиков с товарами) по нашей стране. Такая мера может привести к экономическим издержкам для «Третьей Речи Посполитой» в размере 8,5 млрд евро.

По словам Володина, данный вопрос будет рассмотрен на Совете Думы в понедельник, 22 мая.

Также стоить отметить, что первой «вопрос репараций» подняла именно Польша, в 2022 году потребовав от Берлина выплатить $1,32 триллиона за ущерб, нанесённый в годы войны.